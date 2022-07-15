Образовательные занятия длились в течение недели
Коллектив ресурсного эколого-биологического центра Бурятии в течение недели проводил образовательные занятия в спортивно-оздоровительном комплексе «Зорька» в Улан-Удэ.
- Педагоги рассказали молодому поколению об основах экологии и современных экологических тенденциях, об опасности загрязнения окружающей среды, о вредоносном воздействии человека на природу и о значении раздельного сбора отходов и пользе вторичного сырья, - сообщает ресурсный эколого-биологический центр Бурятии.
Но не одной лишь теорией едины – после каждой лекции сотрудники центра проводили квест-игру «ЭкоГТО». Дети и подростки проходили тематические станции и сдавали норматив по экологической подготовке. За успешное прохождение «ЭкоГТО» участники получали именной сертификат о сдаче нормативов.
Отдельно сотрудники центра выделяют станцию, темой которой стала любовь к Родине. На этом этапе игры участники практикума рисовали плакаты, посвящённые единству России и Бурятии и красоте родной природы.
Ранее сотрудники учреждения посетили детский лагерь «Родник». Во втором сезоне проходила эколого-туристическая смена.
В Улан-Удэ отдыхающие в летнем лагере сдали «ЭкоГТО»
Общество, Фото:
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