В Улан-Удэ отдыхающие в летнем лагере сдали «ЭкоГТО»

Общество, Фото: ресурсный эколого-биологический центр Бурятии

Образовательные занятия длились в течение недели



Коллектив ресурсного эколого-биологического центра Бурятии в течение недели проводил образовательные занятия в спортивно-оздоровительном комплексе «Зорька» в Улан-Удэ.



- Педагоги рассказали молодому поколению об основах экологии и современных экологических тенденциях, об опасности загрязнения окружающей среды, о вредоносном воздействии человека на природу и о значении раздельного сбора отходов и пользе вторичного сырья, - сообщает ресурсный эколого-биологический центр Бурятии.



Но не одной лишь теорией едины – после каждой лекции сотрудники центра проводили квест-игру «ЭкоГТО». Дети и подростки проходили тематические станции и сдавали норматив по экологической подготовке. За успешное прохождение «ЭкоГТО» участники получали именной сертификат о сдаче нормативов.



Отдельно сотрудники центра выделяют станцию, темой которой стала любовь к Родине. На этом этапе игры участники практикума рисовали плакаты, посвящённые единству России и Бурятии и красоте родной природы.



Ранее сотрудники учреждения посетили детский лагерь «Родник». Во втором сезоне проходила эколого-туристическая смена.

