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В Улан-Удэ семь домов на семь часов остались без холодной воды

В Улан-Удэ семь домов на семь часов остались без холодной воды
Общество,  Фото:pixabay.com
Подача холодной воды прекращена до 18:00

Сегодня, 15 июля, в Улан-Удэ отключили холодную воду в нескольких домах в микрорайоне Восточный. Причина – аварийно-восстановительные работы на водопроводной сети на улице Туполева, 6.

- 15 июля подача холодной воды будет прекращена с 11:00 до 18:00 часов, - сообщили в МУП «Водоканал».

Под отключение попали жилые дома по ул. Туполева, 6, 4, 3, 2, 1, ул. Королёва, 14, 16.

Также под отключение попали четыре пожарных гидранта.

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