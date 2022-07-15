В Улан-Удэ семь домов на семь часов остались без холодной воды

Подача холодной воды прекращена до 18:00



Сегодня, 15 июля, в Улан-Удэ отключили холодную воду в нескольких домах в микрорайоне Восточный. Причина – аварийно-восстановительные работы на водопроводной сети на улице Туполева, 6.



- 15 июля подача холодной воды будет прекращена с 11:00 до 18:00 часов, - сообщили в МУП «Водоканал».



Под отключение попали жилые дома по ул. Туполева, 6, 4, 3, 2, 1, ул. Королёва, 14, 16.



Также под отключение попали четыре пожарных гидранта.



