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В Бурятии считают деревья

В Бурятии считают деревья
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Специалисты проводят инвентаризацию леса

В Бурятии сотрудники республиканского агентства лесного хозяйства проводят инвентаризацию объектов лесного семеноводства.

- Специалисты оценивают состояние различных объектов: плюсовых деревьев (деревья с улучшенными качествами) и насаждений (группы деревьев), архивов клонов, испытательных и географических культур, постоянных лесосеменных участков и плантаций, с которых лесники получают семена, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Лесники пересчитывают, определяют возраст деревьев и их географические координаты.

- Главная наша цель – оценить состояние всех объектов лесного семеноводства. Нам важно знать, какие из объектов погибли или повреждены, а какие разрослись. Каждое плюсовое дерево имеет свой паспорт, ему присвоен свой порядковый номер. Этот номер внесён в реестр объектов. Пересчёту подлежат и лесосеменные участки и плантации – на основе актуальных данных мы может скорректировать планы по сбору семян улучшенными качествами. Это нужно для выращивания сеянцев и восстановления леса, - рассказал заместитель начальника отдела воспроизводства леса республиканского агентства лесного хозяйства Юрий Березин.


Лесоводы уже актуализировали реестр лесосеменных объектов в Прибайкальском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Прибайкальском районах и пригороде Улан-Удэ. До конца этого года специалисты проведут инвентаризацию в Баргузинском, Бичурском, Заиграевском, Кабанском, Джидинском, Тарбагатайском, Хоринском, Курумканском районам.

По итогам инвентаризации специалисты наметят дальнейшие планы для работы по охране, защите и восстановлению лесов Бурятии.

Лес лесовосстановление

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