Татьяна Алексеева написала стихотворение «Бурятия – красавица
Поэтесса из комплексного центра «Доверие» города Улан-Удэ Татьяна Алексеева выиграла гран-при всероссийского проекта «Поэзия народов России», в рамках проекта «Единство культур – единство народа». Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
- Мы поздравляем нашу поэтессу центра Татьяну Лазаревну с очередной победой. Основа проекта, в котором она победила – поэзия этнических культур России. Приоритетное внимание в нём уделяется вопросам межкультурной коммуникации среди народов РФ. Татьяна Лазаревна написала стихотворение про наш любимый край «Бурятия – красавица» и стала победительницей! – рассказала директор центра «Доверие» Ольга Богатых. – Она член поэтического клуба «Вдохновение» нашего учреждения, у неё огромный талант. На каждое мероприятие в центре, у неё новое произведение, на определённую тематику.
По словам руководителя учреждения, Татьяна с детства инвалид I группы.
- Родилась я в улусе Мельзаны Баяндаевского района Иркутской области. Это живописный сакральный уголок, обладающий большой силой и энергетикой. Мельзаны стали родиной многих людей с уникальными способностями. Думаю, что и мне частичка досталась, - скромно предположила победительница конкурса.
Уланудэнка победила на всероссийском проекте «Поэзия народов России»
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