В Улан-Удэ определили лучшего пожарного













Победу одержали:











В Улан-Удэ состоялся ежегодный конкурс на звание лучшего пожарного, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.Участники соревновались в пожарно-спасательной части № 56. Своё превосходство в отдельных категориях доказывали диспетчеры, пожарные, помощники начальников караула и начальники караулов Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.Первым этапом конкурса стала теоретическая проверка знаний по направлениям деятельности. После конкурсанты продемонстрировали уровень своей физической подготовки.В завершении пожарным предстояло на время пройти 100-метровую полосу препятствий.Участники показали своё мастерство быстрого надевания боевой одежды, далее следовала проверка средства индивидуальной защиты органов дыхания и включение в аппарат. В полной экипировке, с баллоном сжатого воздуха за спиной, пожарным было необходимо выполнить силовые упражнения, спилить замок металлической двери, поразить цель из пожарного ствола, спасти условного пострадавшего. После они поднялись на окно третьего этажа учебной башни, доставив с собой скатку рукавов.Учитывался не только временной показатель, но и правильность выполнения всех упражнений.в номинации- старший пожарный пожарно-спасательной части №5 Алексей Астрихинский;в номинации- начальник караула ПСЧ-2 Максим Сарваров;в номинации- помощник начальника караула пожарно-спасательной части №№5 Сергей Иванов;в номинации– диспетчер Юлия Медведева, пожарно-спасательная часть №56.