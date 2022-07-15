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В Улан-Удэ определили лучшего пожарного

В Улан-Удэ определили лучшего пожарного
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожарные на время проходили 100-метровую полосу препятствий.

В Улан-Удэ состоялся ежегодный конкурс на звание лучшего пожарного, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Участники соревновались в пожарно-спасательной части № 56. Своё превосходство в отдельных категориях доказывали диспетчеры, пожарные, помощники начальников караула и начальники караулов Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.

Первым этапом конкурса стала теоретическая проверка знаний по направлениям деятельности. После конкурсанты продемонстрировали уровень своей физической подготовки.

В завершении пожарным предстояло на время пройти 100-метровую полосу препятствий.


Участники показали своё мастерство быстрого надевания боевой одежды, далее следовала проверка средства индивидуальной защиты органов дыхания и включение в аппарат. В полной экипировке, с баллоном сжатого воздуха за спиной, пожарным было необходимо выполнить силовые упражнения, спилить замок металлической двери, поразить цель из пожарного ствола, спасти условного пострадавшего. После они поднялись на окно третьего этажа учебной башни, доставив с собой скатку рукавов.

Учитывался не только временной показатель, но и правильность выполнения всех упражнений.



Победу одержали:

в номинации «Лучший пожарный» - старший пожарный пожарно-спасательной части №5 Алексей Астрихинский;
в номинации «Лучший начальник караула» - начальник караула ПСЧ-2 Максим Сарваров;
в номинации «Лучший помощник начальника караула» - помощник начальника караула пожарно-спасательной части №№5 Сергей Иванов;
в номинации «Лучший диспетчер» – диспетчер Юлия Медведева, пожарно-спасательная часть №56.




конкурс пожарные

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