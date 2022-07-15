Районные соревнования старшего поколения прошли в Баунтовском районе
В Баунтовском эвенкийском районе Бурятии состоялась третья районная спартакиада ветеранов. Участие в соревнованиях приняли пенсионеры из четырёх сельских поселений района, в том числе активисты движения «Серебро Витима». Спортивные поединки прошли в таких дисциплинах, как волейбол, шахматы, шашки, настольный теннис, дартс, стрельба из пневматической винтовки и кросс.
- По моим ощущениям, все участники команд продемонстрировали выносливость, силу воли к победе. Участники состязаний получили не только массу положительных эмоций и незабываемых впечатлений, но и рады были общению со своими коллегами и знакомыми, - рассказала участница спартакиады Галина Алексеевна Галицкая, которая стала одной из самых пожилых участниц соревнований.
Заметим, что верхних возрастных границ для участия в мероприятии не было. Так, самому старшему участнику спартакиады Валентине Сыренбазаровне Доржиевой – 80 лет.
- Живу по принципу: «Нам года не беда, я душой молода!» За два года пандемии мы, представители старшего поколения, особенно соскучились по массовым мероприятиям. Поэтому многие из нас с удовольствием приняли приглашение на участие в спартакиаде и усердно шли к победе, - пояснила Валентина Сыренбазаровна.
По итогам состязаний места распределились между четырьмя сельскими поселениями. Первое место – «Багдаринское», второе – «Витимское». Третье поделили между собой команды СП «Северное» и посёлка Маловский. Призёрам и победителям соревнований были вручены грамоты и денежные призы.
Как сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ, сейчас в районах Бурятии проходят отборочные соревнования. Финалисты встретятся на республиканской спартакиаде пенсионеров 17-19 августа в Кижингинском районе.
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Пенсионеры Бурятии готовятся к республиканской спартакиаде
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