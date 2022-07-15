В колонии в Бурятии завершился Сурхарбан

В исправительной колонии №1 в Гусиноозёрске провели бурятский национальный спортивный праздник Сурхарбан.
Для участия в открытии праздничных мероприятий был приглашён представитель Буддийской Сангхи Чингис лама. Празднование началось с поздравления осуждённых и напутственного слова участникам соревнований, затем в дугане колонии лама провёл молебен, сообщили в УФСИН по Бурятии.
Сами праздничные мероприятия включали в себя турниры по восьми видам спорта: национальная борьба, мас-рестлинг (национальный якутский вид спорта по перетягиванию палки), армрестлинг, поднятие гири, шахматы, настольный теннис, футбол и перетягивание каната.
Осуждённые, занявшие первые места, отмечены грамотами.
После состязаний состоялось заседание комиссии администрации колонии, в которой также принял участие Чингис лама. Он пожелал скорейшего освобождения осуждённым и выбора праведного жизненного пути. На комиссии рассмотрели 16 человек, обратившихся с ходатайствами об условно-досрочном освобождении, замене неотбытой части наказания более мягким видом и переводе из обычных условий наказания в облегчённые.
Как сообщал «Байкал-Daily», республиканский Сурхарбан прошёл в Бурятии в конце июня. Первое общекомандное место завоевал Закаменский район.