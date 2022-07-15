Фотографы Бурятии примут участие в фотоконкурсе «Алтарганы»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Среди них фотокорреспондент «Байкал-Daily» Сергей Тарасенко



С 23 по 24 июля в Агинском Бурятском округе пройдёт в заочном формате конкурс-фотовыставка художественной фотографии в рамках XIV международного бурятского фестиваля «Алтаргана». Мероприятие состоится в детской школе искусств имени К.И. Базарсадаева в посёлке Агинское.



- Организаторы конкурса ставят целью привлечь интерес к историческому и культурному наследию бурят, к формированию единого культурного пространства, знакомству с творчеством фотографов России, Китая и Монголии; к выявлению талантливых, самобытных фотографов, а также широкой демонстрации богатства истории, традиций своего края, многообразию духовного мира бурятского народа, - сообщает пресс-служба национального музея Бурятии.



В конкурсе принимают участие фотографы-профессионалы и фотографы-любители по двум номинациям: «Минии түрэл нютаг» («Моя малая родина») - фотографии общего плана местности, природы, архитектуры, а также изображения из сцен жизни, народного промысла, традиционных занятий и мероприятий, как культурных, так и спортивных, которые раскрывают бурятскую культуру, а также «Буряад арад» («Бурятский народ») - портреты человека, любо группы людей, передающие характер, духовный мир и самобытность бурятского народа.



В национальном музее Бурятии был проведён республиканский отборочный этап, на который было представлено более 160 художественных фотографий из разных районов региона. По итогам конкурса-фотовыставки художественной фотографии на «Алтаргане» республику представят работы Сергея Тарасенко, Сергея Ильина, Евгения Коноплева, Светланы Целовальниковой и Дарьи Шатовой.



Возрастное ограничение 0+

