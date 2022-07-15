В улусе Бурятии откроют новый фельдшерско-акушерский пункт

Общество, Фото: пресс-служба минздрава РБ

ФАП в Хара-Хужире начнёт работу в сентябре



В сентябре текущего года в улусе Хара-Хужир Окинского района Бурятии начнёт приём пациентов новый фельдшерско-акушерский пункт.



В 2021 году был заключен контракт на оказание услуг по приобретению и монтажу быстровозводимой модульной конструкции площадью 83 квадратных метра с приёмными, процедурно-прививочными кабинетами, необходимой мебелью для комфортного пребывания медицинских работников и пациентов численностью 117 человек.



- На сегодняшний день инженерные коммуникации проведены, потолки и стены готовы. До полного завершения осталось немного: провести электричество и дооснастить кабинеты медицинским оборудованием. Лицензионные документы на осуществление медицинской деятельности на построенный объект находятся на этапе сбора и оформления. Открытие планируем в сентябре. В новом ФАПе будет работать опытный фельдшер со стажем более 30 лет, он житель улуса и радеет за качественное строительство. Благодаря новым условиям работы, первичная медико-санитарная помощь станет ещё более доступной и качественной для населения, - рассказала Алина Бакшаханова, главный врач Окинской ЦРБ.



До строительства нового ФАПа в улусе врачи работали в приспособленном помещении здания культурно-досугового центра. Не было специальных условий для фельдшера и больных. Поэтому, когда началось строительство, каждый сельчанин считал своим долгом прийти и проконтролировать его ход. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ.

