 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 июля

14 июля

Популярное

В улусе Бурятии откроют новый фельдшерско-акушерский пункт

В улусе Бурятии откроют новый фельдшерско-акушерский пункт
Общество,  Фото:пресс-служба минздрава РБ
ФАП в Хара-Хужире начнёт работу в сентябре

В сентябре текущего года в улусе Хара-Хужир Окинского района Бурятии начнёт приём пациентов новый фельдшерско-акушерский пункт.

В 2021 году был заключен контракт на оказание услуг по приобретению и монтажу быстровозводимой модульной конструкции площадью 83 квадратных метра с приёмными, процедурно-прививочными кабинетами, необходимой мебелью для комфортного пребывания медицинских работников и пациентов численностью 117 человек.

- На сегодняшний день инженерные коммуникации проведены, потолки и стены готовы. До полного завершения осталось немного: провести электричество и дооснастить кабинеты медицинским оборудованием. Лицензионные документы на осуществление медицинской деятельности на построенный объект находятся на этапе сбора и оформления. Открытие планируем в сентябре. В новом ФАПе будет работать опытный фельдшер со стажем более 30 лет, он житель улуса и радеет за качественное строительство. Благодаря новым условиям работы, первичная медико-санитарная помощь станет ещё более доступной и качественной для населения, - рассказала Алина Бакшаханова, главный врач Окинской ЦРБ.

До строительства нового ФАПа в улусе врачи работали в приспособленном помещении здания культурно-досугового центра. Не было специальных условий для фельдшера и больных. Поэтому, когда началось строительство, каждый сельчанин считал своим долгом прийти и проконтролировать его ход. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ.
ФАП фельдшерско-акушерский пункт Бурятия строительство здравоохранение Окинский район

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В улусе Бурятии откроют новый фельдшерско-акушерский пункт
В улусе Бурятии откроют новый фельдшерско-акушерский пункт
Общество, 15.07.2022
ФАП в Хара-Хужире начнёт работу в сентябре
Фотографы Бурятии примут участие в фотоконкурсе «Алтарганы»
Фотографы Бурятии примут участие в фотоконкурсе «Алтарганы»
Общество, 15.07.2022
Среди них фотокорреспондент «Байкал-Daily» Сергей Тарасенко
Уланудэнка победила на всероссийском проекте «Поэзия народов России»
Уланудэнка победила на всероссийском проекте «Поэзия народов России»
Общество, 15.07.2022
Татьяна Алексеева написала стихотворение «Бурятия – красавица
Пенсионеры Бурятии готовятся к республиканской спартакиаде
Пенсионеры Бурятии готовятся к республиканской спартакиаде
Общество, 15.07.2022
Районные соревнования старшего поколения прошли в Баунтовском районе
В Бурятии с начала года цены выросли на 11,8%
В Бурятии с начала года цены выросли на 11,8%
Общество, 15.07.2022
В республике рассказали о картине инфляции в июне
В Иркутской области частично продлён особый противопожарный режим
В Иркутской области частично продлён особый противопожарный режим
Общество, 15.07.2022
Он будет действовать до середины августа в 13 муниципалитетах региона
В Бурятии назвали победителей игр в честь статуи Арьяа Баала
В Бурятии назвали победителей игр в честь статуи Арьяа Баала
Общество, 15.07.2022
Абсолютным чемпионом по борьбе стал Сангади Ульзетуев
Стрелки Бурятии стали призёрами «Юношеской лиги»
Стрелки Бурятии стали призёрами «Юношеской лиги»
Общество, 15.07.2022
Спортсменки заняли второе место в стрельбе из пневматической винтовки
В Иркутской области устраняют последствия непогоды
В Иркутской области устраняют последствия непогоды
Общество, 15.07.2022
Максимальный урон был нанесён Черемховскому району
Лучники Бурятии завоевали 4 медали чемпионата России
Лучники Бурятии завоевали 4 медали чемпионата России
Общество, 15.07.2022
Спортсмены выиграли две серебряных и две бронзовых награды
Бурятский лама провёл молебен для раненых военных
Бурятский лама провёл молебен для раненых военных
Общество, 15.07.2022
Баир лама навестил бойцов в госпиталях Московской области
«Мы в предвкушении»: Группа «Сироткин» выступит на «Голосе кочевников»
«Мы в предвкушении»: Группа «Сироткин» выступит на «Голосе кочевников»
Общество, 15.07.2022
Артисты слышали много восторженных отзывов от друзей о республике
В Улан-Удэ дорога по проспекту Строителей готова на 60%
В Улан-Удэ дорога по проспекту Строителей готова на 60%
Общество, 15.07.2022
Сейчас здесь идёт строительство тротуарных дорожек и благоустройство территории
В Улан-Удэ собственников просят отремонтировать прилегающие территории
В Улан-Удэ собственников просят отремонтировать прилегающие территории
Общество, 15.07.2022
Проверка соблюдения правил благоустройства бизнесменами города прошла в столице Бурятии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^