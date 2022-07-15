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В районе Бурятии траур по погибшему военному продлили до конца июля

В районе Бурятии траур по погибшему военному продлили до конца июля
Общество, 
Изначально планировался пятидневный траур, который в итоге продлили

В Тункинском районе Бурятии траур по погибшему в ходе спецоперации на Украине военнослужащему Цырен-Доржа Дарбалаеву продлили до 31 июля. Как сообщал «Байкал-Daily», ранее планировался пятидневный траур – с 13 по 17 июля.

Теперь же все культурно-массовые мероприятия в районе отменены до конца июля.

Отменили этнофестиваль табунщиков «Буряад мориной соло» (0+), который планировался с 15 по 17 июля.

Шахматный турнир (0+), который должен был состояться в Аршане 26-27 июля, перенесли почти на месяц. Теперь он пройдёт 16-17 августа.

Гастроли Бурятского государственного цирка, планируемые в июле, также отложены на август. Представление «В гостях у клоуна» (0+) жители посёлка Аршан теперь увидят 10 и 11 августа. Все купленные билеты действительны.

Цырен-Доржа Дарбалаев был уроженцем улуса Тагархай, окончил Тагархайскую среднюю школу. Ранее трудился в ОГИБДД межмуниципального отдела внутренних дел «Тункинский». Погиб в ходе спецоперации на Украине.

- Горе родителей безмерно. Им – наши слова поддержки, благодарности за воспитание сына. Цырен-Доржа Мунко-Жаргалович навечно молодой, красивый, гордый, сильный – в памяти народа. Память о нём, о короткой, но яркой жизни, о немеркнущем подвиге сына священной Тунки, во имя народа, во имя своей родины, будет всегда в наших сердцах, - говорится в соболезновании районной администрации.

траур смерть Тункинский район

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