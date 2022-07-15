В центре Улан-Удэ отпразднуют Курбан-байрам

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Мусульмане Бурятии приглашают на праздник всех горожан



Мусульмане Бурятии пригласили гостей и жителей Улан-Удэ на один из главных исламских праздников Курбан-байрам. Празднование Курбан-байрама впервые пройдёт на площади Революции 19 июля (0+). Начало в 12 часов.



Курбан-байрам не имеет постоянной даты, он проходит через 70 дней после окончания священного месяца Рамадан, который привязан к исламскому лунному календарю. Празднование продолжается три дня. В 2022 году Курбан-байрам выпал на 9 июля, сообщили в пресс-службе местной религиозной организации мусульман Улан-Удэ.



Курбан-байрам — долгожданный семейный праздник, к нему готовятся очень тщательно. Друг друга мусульмане в этот день приветствуют словами «Ид мубарак!», что в переводе с арабского означает «Благословенный праздник!».



Улан-удэнцев ждёт ярмарка-дегустация национальной кухни мусульман, богатый дастархан от народов Средней Азии и Поволжья, исповедующих ислам. Особенное место на празднике займут казаны настоящего плова, приготовленного на живом огне от узбеков, татар, таджиков, киргизов, афганцев и азербайджанцев Бурятии, которым угостят всех желающих.



На празднике прозвучит колоритная этническая музыка Востока, благопожелания от национально-культурных общин и землячеств Дома дружбы народов, приветствие имама Центральной мечети столицы Бурятии.



Дети и их родители, бабушки и дедушки смогут отведать сладости и другие национальные лакомства: баурсак и бешбармак от казахского культурного центра «Ата микен», плов, бал-каймак и санзу от Киргизского центра «Алла-тоо», самсу и узбекские лепешки от «Узбекского землячества «Турон», чак-чак и эчпочмак от Автономии татар Бурятии, шакербуру и пахлаву от Автономии азербайджанцев Бурятии, а также разнообразные угощения от народов Кавказа.











