В Улан-Удэ днём возможна гроза
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 15 июля, в республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, днём возможен град. Ветер западный 5-10, в отдельных районах 14 м/с. Температура днём +25,+30, местами +15,+20.
В Улан-Удэ днём возможна гроза с кратковременным дождём. Ветер западный 8-13 м/с. Температура днём +27,+29.
В Бурятии ожидаются дожди и грозы
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Общество, 15.07.2022
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