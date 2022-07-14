В Бурятии непогода принесла град и валила деревья





Сильнее непогода разыгралась в пригородных районах. Так, в Тарбагатайском районе выпал град, о чём рассказали местные жители. Град прошёл и в Заиграевском районе.



Сильный ветер повалил деревья в тарбагатайском СНТ «Берёзка-10». Также там из-за порывов ветра произошли обрыва проводов, что привело к отключению электроэнергии.



Житель Тункинского района рассказал о ливнях, которые идут второй день. Из-за них местные жители перестали поливать огороды.



- А у нас второй день ливень, поливкой огорода не заморачиваемся. Спросите где - это в Тункинской долине, айда все к нам, - рассказал подписчик паблика «Аноним 03».



Чуть ранее непогода обрушилась и на Иркутскую область. 13 июля там прошли ливни, грозы, град и ураганный ветер.



В Черемховском районе оказались повреждены жилые дома, школа, дом культуры, водонапорная башня, со здания больницы и котельной сорвало кровли. Пострадали также сельскохозяйственные посевы. В районе введен режим чрезвычайной ситуации.



По данным синоптиков, в пятницу, 15 июля, также ожидаются неблагоприятные метеоявления. Местами по Бурятии пройдут грозы с ливнями, возможен град, ожидается усиление шквалистого ветра до 24 м/с.



Главное управление МЧС России по Бурятии рекомендует соблюдать меры безопасности.



- При сильном дожде, грозе, ливне и выпадении осадков в виде града, ветре, оставайтесь в помещении. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра! При ухудшении погоды туристам не рекомендуется выходить на туристические и горные маршруты! – призывают в МЧС.







14 июля в Бурятии резко ухудшилась погода. Синоптики предупреждали об этом, объявив ранее штормовое предупреждение.В Улан-Удэ прошёл дождь, местами сильный, со шквалистым ветром. Работники комбината по благоустройству взяли на контроль участки дорог, не оборудованные ливневой канализацией и места подтоплений.- На некоторых участках дорожно-транспортной сети ливневая канализация может сразу не справиться с большими потоками воды, требуется некоторое время для ее отвода. В местах подтоплений, где ливнёвок нет, будет привлекаться спецтехника для откачки дождевой воды. На дежурстве в комбинате сегодня шесть вакуумных машин и пять мотопомп, - сообщили в администрации города.