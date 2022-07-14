 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 июля

13 июля

Популярное

В Бурятии непогода принесла град и валила деревья

В Бурятии непогода принесла град и валила деревья
Общество,  Фото:предоставлено местной жительницей
В республику пришли грозы, град и сильный ветер

14 июля в Бурятии резко ухудшилась погода. Синоптики предупреждали об этом, объявив ранее штормовое предупреждение.

В Улан-Удэ прошёл дождь, местами сильный, со шквалистым ветром. Работники комбината по благоустройству взяли на контроль участки дорог, не оборудованные ливневой канализацией и места подтоплений.

- На некоторых участках дорожно-транспортной сети ливневая канализация может сразу не справиться с большими потоками воды, требуется некоторое время для ее отвода. В местах подтоплений, где ливнёвок нет, будет привлекаться спецтехника для откачки дождевой воды. На дежурстве в комбинате сегодня шесть вакуумных машин и пять мотопомп, - сообщили в администрации города. 

Сильнее непогода разыгралась в пригородных районах. Так, в Тарбагатайском районе выпал град, о чём рассказали местные жители. Град прошёл и в Заиграевском районе.

Сильный ветер повалил деревья в тарбагатайском СНТ «Берёзка-10». Также там из-за порывов ветра произошли обрыва проводов, что привело к отключению электроэнергии.

Житель Тункинского района рассказал о ливнях, которые идут второй день. Из-за них местные жители перестали поливать огороды.

- А у нас второй день ливень, поливкой огорода не заморачиваемся. Спросите где - это в Тункинской долине, айда все к нам, - рассказал подписчик паблика «Аноним 03».

Чуть ранее непогода обрушилась и на Иркутскую область. 13 июля там прошли ливни, грозы, град и ураганный ветер.

В Черемховском районе оказались повреждены жилые дома, школа, дом культуры, водонапорная башня, со здания больницы и котельной сорвало кровли. Пострадали также сельскохозяйственные посевы. В районе введен режим чрезвычайной ситуации.

По данным синоптиков, в пятницу, 15 июля, также ожидаются неблагоприятные метеоявления. Местами по Бурятии пройдут грозы с ливнями, возможен град, ожидается усиление шквалистого ветра до 24 м/с.

Главное управление МЧС России по Бурятии рекомендует соблюдать меры безопасности.

- При сильном дожде, грозе, ливне и выпадении осадков в виде града, ветре, оставайтесь в помещении. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра! При ухудшении погоды туристам не рекомендуется выходить на туристические и горные маршруты! – призывают в МЧС.


погода

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Иркутск примет финал конкурса «Мастера гостеприимства»
Иркутск примет финал конкурса «Мастера гостеприимства»
Общество, 14.07.2022
Победители могут получить гранты, стажировки и предложения по трудоустройству
В Забайкалье опять ожидается подъём воды в реках
В Забайкалье опять ожидается подъём воды в реках
Общество, 14.07.2022
Рост прогнозируется на Аргуни, Ононе и Чикое
Бурятский балет появится в ролике о России для федерального телеканала
Бурятский балет появится в ролике о России для федерального телеканала
Общество, 14.07.2022
Артисты приняли участие в съёмках клипа о нашей стране
Иркутские студенты создают «умную» спортивную одежду
Иркутские студенты создают «умную» спортивную одежду
Общество, 14.07.2022
Одежда будет измерять показания организма непосредственно во время тренировок
Бурятию на «Вкусах России» представят 9 брендов
Бурятию на «Вкусах России» представят 9 брендов
Общество, 14.07.2022
Среди них буузы, чай, кедровый орех, облепиха и боргойское мясо
В Бурятии разгадали пол изюбрёнка
В Бурятии разгадали пол изюбрёнка
Общество, 14.07.2022
Учёные наблюдают за жизнью Нинана с помощью фотоловушек
В районе Бурятии ветерана ВОВ поздравили с 99-летием
В районе Бурятии ветерана ВОВ поздравили с 99-летием
Общество, 14.07.2022
Долгожитель – уроженец села Ахалик
В Улан-Удэ пройдёт мастер-класс от Эрмитажа
В Улан-Удэ пройдёт мастер-класс от Эрмитажа
Общество, 14.07.2022
Государственный Эрмитаж проведёт мастер-класс по реставрации драгоценных и археологических металлов
В Бурятии заявили, что Гусиное озеро стоит на пороге бедствия
В Бурятии заявили, что Гусиное озеро стоит на пороге бедствия
Общество, 14.07.2022
Вода в Гусином озере становится опасной, бьют тревогу учёные
В Улан-Удэ доработают дизайн-проект сквера «Яблоневый»
В Улан-Удэ доработают дизайн-проект сквера «Яблоневый»
Общество, 14.07.2022
Проектировщик должен сохранить зелёные насаждения

Улан-удэнских студентов обучают финансовой грамотности
Улан-удэнских студентов обучают финансовой грамотности
Общество, 14.07.2022
Проектом занимается магистранты БГСХА
«В горах мне уютно»: Жительница Бурятии рассказала о восхождении Эльбрус
«В горах мне уютно»: Жительница Бурятии рассказала о восхождении Эльбрус
Общество, 14.07.2022
На Эльбрусе жительница Бурятии Елена Красикова развернула флаг «Миссис Бурятия»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^