«В горах мне уютно»: Жительница Бурятии рассказала о восхождении Эльбрус









































Жительница Бурятии Елена Красикова поднялась на западную вершину Эльбруса, высота которой 5642 метра.Елена известна в республике как один из организаторов конкурса «Миссис Бурятия» для замужних женщин и мам. В 2018 году она сама участвовала в конкурсе и завоевала тогда титул «Миссис Фитнес». Несмотря на внешнюю хрупкость, Елена обладает большой силой воли, которая позволила пройти высоту категории сложности 1Б и получить книжку альпиниста.- Конкурс красоты «Миссис Бурятия» не только для красивых и женственных замужних женщин, но и для женщин с сильным характером, мощной харизмой, и волей к победе, не только в конкурсах, но и по жизни. Так в начале июля Елена Красикова, «Миссис Фитнес 2018», а на данный момент член оргкомитета конкурса, смогла реализовать свою давнюю мечту и совершила восхождение на самую высокую точку Европы и России, - сообщают организаторы конкурса «Миссис Бурятия».«Байкал-Daily» приводит рассказ Елены о её восхождении:«Эльбрус был большим желанием уже много лет, ещё когда в детстве мы ходили в походы с братом, всё обсуждали эту вершину. Два года назад я стала читать информацию, изучать особенности восхождения. А год назад, взойдя на Мунку-Сардык, я решила, что в 2022 году я иду на Эльбрус. Начался год кропотливых тренировок, три раза в неделю кардио в зале, бег в парке или ходьба по лесу в выходные, а за три месяца до восхождения я подключила бассейн. Следила за показателями уровня гемоглобина в крови и в целом за состоянием организма.Я изучила множество компаний, которые ведут на Эльбрус, проверила каждого гида в их списках через федерацию альпинизма России. Мне было это важно, поскольку, к сожалению, у нас в горы зачастую водят те, кто не имеет право туда водить - это показала трагедия на Эльбрусе осенью 2021 года. Я нашла компанию с гидами-альпинистами, оплатила тур и продолжала подготовку.К назначенному дню прибыла в Пятигорск, там собралась наша группа из 10 человек из разных уголков России (четыре девочки и шесть мальчиков), и мы отправились на акклиматизацию. Акклиматизация - важная часть восхождения, она уменьшает риск развития горной болезни из-за нехватки кислорода. Акклиматизацию мы прошли на разных высотах, выходили на гору Чегет (3050 метров), ходили на Обсерваторию (3150 метров), далее переезжали в горный приют на высоту (3700 метров) и проходили акклиматизацию на высоте (3825 метров).На штурм вышли семь человек из десяти, после итоговой акклиматизации троим стало сильно плохо, и они были вынуждены спуститься в Пятигорск. Горная болезнь может настигнуть каждого и никогда не угадаешь, кого именно. Даже хорошо физически подготовленный человек может столкнуться с сильными голодными болями, рвотой, диареей и другими неприятными симптомами «горняшки».Из семи человек одна участница на высоте 5300 метров приняла решение закончить восхождение и вместе с гидом спустилась вниз. Нас осталось шестеро – четыре мальчика и две девочки. На высоте 5500 девушке стало плохо, её накрыла «горняшка». Варианта было два: развернуться всей группой назад и закончить на этом восхождение, или мне отдать ей свой кислород (кислородный баллон я брала специально для снижения риска появления горной болезни и увеличения своих шансов на восхождении). Я приняла решение отдать кислород, после которого ей уже через пять-семь минут стало лучше - и мы продолжили восхождение.Погода была у нас не самая лучшая, в целом светило солнышко, но дул ветер порывами, холодный и неприятный. Часть групп разворачивалась на седловине и заканчивала своё восхождение.На обратном пути, на спуске, на склоне с перилами наша связка (все участники группы привязаны друг к другу верёвкой на определённом расстоянии) неожиданно сорвалась полностью. Мы подошли к перилам и не успели ещё прицепиться карабинами, когда одна девушка упала и потянула всех за собой. К счастью, всё обошлось - один из нас успел зацепить карабин, гид поймал девушку, а мы все оперативно зарубились на склоне при падении. Пожалуй, это был самый страшный момент восхождения. Весь процесс восхождения занял около десяти часов.В момент, когда ступила нога на вершину, у меня покатились слёзы - это были слёзы радости за весь пройденный путь не только на самой горе, но и подготовку длиною в несколько месяцев.Многие спрашивают: зачем мне это нужно? У каждого своё хобби, кто-то коллекционирует марки, а я - вершины. Мне безумно нравится процесс восхождения, любоваться видами, которые мало кто может увидеть, побывать в местах, красота которых завораживает. В горах мне уютно и очень комфортно, они наполняют меня энергией. Также новые знакомства, интересные беседы с единомышленниками, весёлые истории и очень много положительных эмоций.Правильно ли говорить «Покорить вершину»? Многие поздравляют с покорением вершины, но я же всегда считаю, что гору покорить невозможно, она либо впускает тебя к себе, либо нет. Гора всегда сильнее человека».