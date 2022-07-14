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В Бурятии разгадали пол изюбрёнка

В Бурятии разгадали пол изюбрёнка
Общество,  Фото:ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
Учёные наблюдают за жизнью Нинана с помощью фотоловушек

В Бурятии более года с помощью фотоловушек ведётся наблюдение за изюбрёнком, родившимся на севере тайги «Заповедного Подлеморья».

В первый раз он был сфотографирован со своей матерью в первые дни после рождения. После общего обсуждения ему дали имя Нинан, что по-эвенкийски значит «телёнок изюбря». Пол его был неизвестен.

Этой весной была опубликована фотография Нинана с предложением определить или отгадать пол подросшего (почти с маму) изюбрёнка. И вот, в начале июля удалось ещё раз сфотографировать Нинана.

- Оказалось, что школьники из эвенкийского села Холодное сообщили правильный ответ. Нинан – это будущий изюбрь-бык. А уже на следующей июльской фотографии стали хорошо видны маленькие панты. К осени они окостенеют. На первом году жизни рожки не ветвятся и торчат, как два шила. Таёжники называют такие рога шильями, а молодых изюбрей-самцов – шильниками, - рассказал старший научный сотрудник «Заповедного Подлеморья» Геннадий Янкус.
Бурятия изюбри олени заповедник национальный парк фотоловушка

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