Фестиваль прошёл с 5 по 10 июля
Как сообщал «Байкал-Daily», с 5 по 10 июля в Бурятии проходил IV международный фестиваль театров кукол «Путь кочевника». Мероприятие традиционно проходит один раз в пять лет. В этом году его приурочили к 55-летнему юбилею театра кукол «Ульгэр».
Сотрудники детско-юношеской библиотеки рассказали о вкладе волонтёров культуры в организацию фестиваля.
- Волонтёры культуры распространяли рекламную продукцию фестиваля, раздавали флаеры и расклеивали плакаты c информацией о мероприятиях, а также сопровождали и координировали пришедших гостей. Благодаря организаторам, волонтёры смогли познакомиться с будущими работниками театра и обменяться творческим опытом, - рассказали в библиотеке.
За проделанную работу волонтёры получили возможность посмотреть все спектакли фестиваля «Путь кочевника». Также они были отмечены благодарственными письмами от театра кукол «Ульгэр».
В 2019 году министерством культуры Бурятии республиканская детско-юношеская библиотека была назначена координационным центром программы «Волонтёры культуры».
В Бурятии рассказали о помощи волонтёров на фестивале «Путь кочевника»
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