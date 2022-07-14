В Улан-Удэ родителям расскажут, почему дети не хотят не учиться

Педагоги-волонтёры проведут лекцию и мастер-класс



Движение «Педагоги-волонтёры» проведёт очные встречи с родителями, педагогами в Улан-Удэ 20 и 21 июля. Участники поймут, почему дети не хотят учиться и как их замотивировать, сообщили в минобрнауки Бурятии.



В добровольческой команде свыше 500 педагогов-волонтёров со всей России и стран зарубежья.



- Мы хотим дать достойные знания детям с разным материальным положением и социальным статусом, ведь именно уровень знаний в современном мире определяет твое будущее, - поделилась основатель движения «Педагоги-волонтеры», директор АНО «Профи-центр» Елена Сорокина.



Лекция для родителей на тему «Почему мой ребёнок не хочет учиться?» состоится 20 июля в 18:00 (18+). Эксперты напомнят, как происходит развитие мозга у ребенка, и почему любопытство - базовая настройка, раскроют причины, по которым ребенок теряет мотивацию к обучению. Специалисты расскажут семь способов от профессиональных психологов родительского центра и движения «Педагоги-волонтёры» о том, как родители могут замотивировать школьника на учёбу.



Мастер-класс для педагогов «Хочу и учу: как замотивировать самого отъявленного «двоечника» на учёбу» пройдет 21 июля в 14:30 (18+).. Специалисты поделятся 10 «фишками» для замотивации самого незаинтересованного ученика на уроке. Слушатели узнают секреты преподавания для детей с травмами. Также будут обсуждены вопросы профориентации, геймификации и дисциплины - трёх основных китов, на которых держится мотивация учеников в онлайн-обучении. Помимо этого, будет разобрана тема мотивации педагога, когда уже нет сил.



Мероприятие для родителей пройдет в республиканском бизнес-инкубаторе, коворкинг Республиканского ресурсного центра добровольчества «ДоброДом», офис 131. В свою очередь педагоги встретятся в «точке кипения» БГУ на ул Ранжурова, д. 4.





