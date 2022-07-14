Среди них буузы, чай, кедровый орех, облепиха и боргойское мясо
Сегодня, 14 июля, в Москве стартует гастрономический фестиваль «Вкусы России». Он станет очередным этапом программы продвижения региональных брендов продуктов питания.
Бурятию представят 9 брендов. Часть из них планируют представить в зоне фуд-корта и реализовывать продукцию в торговом павильоне. Это чай бурятских знахарей, бурятские буузы, облепиха Бурятии, бурятская байкальская смолка, кедровый орех Бурятии: в виде конфет «Кедровый грильяж», кедровый орех в упаковке и очищенное ядро в вакуумной упаковке.
Также республику представят живая вода Бурятии в бутылках, бурятская тушёнка, черёмуха Бурятии и боргойское мясо – в виде начинки в чебуреках, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РБ.
Бурятию на «Вкусах России» представят 9 брендов
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