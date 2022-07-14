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В Бурятии проведут учения по ликвидации ящура

В Бурятии проведут учения по ликвидации ящура
Общество,  Фото:pixabay.com
Местом тренировки станет Бичурский район

21 июля в селе Узкий Луг Бичурского района Бурятии состоятся межрегиональные командно-штабные учения по ликвидации очага ящура. Согласно легенде вирус проник с территории села Пески Забайкальского края, о чем сообщила государственная ветеринарная служба Забайкальского края.

Напомним, что ящур – это острое вирусное инфекционное заболевание животных, главным образом крупного рогатого скота, коз и свиней. Человек также может заразиться этим недугом. Бурятия является зоной благополучной по ящуру. Этот статус регион получил в июне этого года.

Бичурский район был одним из муниципальных образований, столкнувшихся зимой текущего года с вспышкой заразного узелкового дерматита, но успешно с ней справился. Также район граничит с Забайкальским краем, поэтому было принято решение о проведении здесь учений.

В учениях примут участие более 100 специалистов, в том числе представителей ветеринарных служб Республики Бурятия, Забайкальского края, Иркутской области, МВД по РБ, МЧС по РБ, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, Минздрава РБ, администрации Бичурского района и других. Также будут задействованы около 60 единиц техники, в том числе дезинфекционные машины, передвижная лаборатория РСХН, передвижная формалиновая кабина, пожарные машины МЧС, патрульные машины ДПС, машины скорой медицинской помощи, грузовые автомобили, экскаватор, большая 10-тонная трупосжигательная машина. Ожидается участие в качестве наблюдателей представителей ветеринарных служб Монголии и сотрудников центра ветеринарии из Москвы.

Условия учений будут максимально приближены к реальным. В рамках учений будет введён карантин, установлены КПП, проведено изъятие и уничтожение «трупов» животных и прочее.

- Проведение тренировки позволит службам отработать вопросы принятия управленческих решений, слаженность действий сил и средств по локализации и ликвидации очага ящура в соответствии с ветеринарными правилами, - сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РБ.
Бурятия ящур учения ветеринария Бичурский район эпизоотия

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