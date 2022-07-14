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В Забайкалье опять ожидается подъём воды в реках

В Забайкалье опять ожидается подъём воды в реках
Общество,  Фото:pixabay.com
Рост прогнозируется на Аргуни, Ононе и Чикое

14 июля зафиксирован незначительный подъём уровня воды на реках Аргунь, Ингода, Чита, Чикой, Кия и отдельных малых реках Чернышевского, Газимуро-Заводского и Могочинского районов – на 4-23 сантиметра. Об этом информирует Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- 15 июля на Аргуни, в среднем течении Онона и Чикоя небольшой рост уровней воды продолжится, на остальных реках края будет преобладать спад. 16 июля на реках западных, центральных и южных районов ожидаются подъёмы уровней воды различной интенсивности, - говорится в сообщении Забайкальское УГМС.

Напомним, 5 июля в Забайкалье было решено ввести режим повышенной готовности на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.
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