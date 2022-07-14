Рост прогнозируется на Аргуни, Ононе и Чикое
14 июля зафиксирован незначительный подъём уровня воды на реках Аргунь, Ингода, Чита, Чикой, Кия и отдельных малых реках Чернышевского, Газимуро-Заводского и Могочинского районов – на 4-23 сантиметра. Об этом информирует Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
- 15 июля на Аргуни, в среднем течении Онона и Чикоя небольшой рост уровней воды продолжится, на остальных реках края будет преобладать спад. 16 июля на реках западных, центральных и южных районов ожидаются подъёмы уровней воды различной интенсивности, - говорится в сообщении Забайкальское УГМС.
Напомним, 5 июля в Забайкалье было решено ввести режим повышенной готовности на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.
В Забайкалье опять ожидается подъём воды в реках
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Победители могут получить гранты, стажировки и предложения по трудоустройству
Рост прогнозируется на Аргуни, Ононе и Чикое
Артисты приняли участие в съёмках клипа о нашей стране
Одежда будет измерять показания организма непосредственно во время тренировок
Среди них буузы, чай, кедровый орех, облепиха и боргойское мясо
Учёные наблюдают за жизнью Нинана с помощью фотоловушек
Не все растения здесь прижились
Его центром станет музей «Тальцы»
Долгожитель – уроженец села Ахалик
Государственный Эрмитаж проведёт мастер-класс по реставрации драгоценных и археологических металлов
Вода в Гусином озере становится опасной, бьют тревогу учёные
Проектировщик должен сохранить зелёные насаждения
Проектом занимается магистранты БГСХА
На Эльбрусе жительница Бурятии Елена Красикова развернула флаг «Миссис Бурятия»
Фестиваль прошёл с 5 по 10 июля