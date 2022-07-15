Очередной район Бурятии отметит свой юбилей

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Мухоршибирскому району – 95 лет



16 июля в Мухоршибирском районе Бурятии пройдёт культурно-спортивное мероприятие «Живи и здравствуй, мой район». Праздник проведут на стадионе Мухоршибирской средней школы №2.



Мероприятие посвящено 95-летию района. В рамках юбилея с 9:00 пройдут спортивные соревнования «Сурхарбан 2022». В 11:00 покажут театрализованное представление «С юбилеем, любимый район». В 12:30 презентуют арт-выставку ТОС республики.



С 12:00 начнёт работу детская развлекательная площадка «Парк детского периода». В 13:00 стартует концертная программа «Живи и здравствуй, мой район». В 15:00 состоится творческий конкурс ТОС.



В 16:30 зрители увидят концерт с участием звезды бурятской эстрады. В 17:00 пройдёт награждение ТОС и закрытие фестиваля. В 19:00 будет проведён фестиваль ВИА «Инструментальная палитра». В 21:00 программа продолжится концертом ВИА из Улан-Удэ. И в 23:00 праздник завершится салютом. Об этом сообщает пресс-служба администрации Мухоршибирского района.



Возрастное ограничение 6+

