Жителей Бурятии предупредили об ухудшении погоды

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ синоптики прогнозируют дождь и грозу



Жителей Бурятии предупреждают об ухудшении погоды. Местами пройдут ливни, а Улан-Удэ прогнозируется дождь с грозой.



По данным Бурятского Гидрометцентра, 15 июля по республике местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, возможен град. Прогнозируется усиление шквалистого ветра до 20-24 м/с.



В Улан-Удэ 15 июля пройдёт дождь, ночью в окрестностях возможна гроза. Ветер северо-западный 8-13, ночью при грозе до 15-18 м/с. Температура ночью +13, +15, днём +20, +22.



