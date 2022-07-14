В Улан-Удэ синоптики прогнозируют дождь и грозу
Жителей Бурятии предупреждают об ухудшении погоды. Местами пройдут ливни, а Улан-Удэ прогнозируется дождь с грозой.
По данным Бурятского Гидрометцентра, 15 июля по республике местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, возможен град. Прогнозируется усиление шквалистого ветра до 20-24 м/с.
В Улан-Удэ 15 июля пройдёт дождь, ночью в окрестностях возможна гроза. Ветер северо-западный 8-13, ночью при грозе до 15-18 м/с. Температура ночью +13, +15, днём +20, +22.
Жителей Бурятии предупредили об ухудшении погоды
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