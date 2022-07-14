Полёты во Владивосток летом пользуются высоким спросом
В связи с высоким спросом в пик летнего сезона авиакомпания «Аврора» выполнит дополнительные рейсы по маршруту Владивосток – Улан-Удэ – Владивосток 27 июля и 08/09 августа 2022 года.
Рейс Владивосток – Улан-Удэ:
27 июля 18.15 Владивосток – 20.20 Улан-Удэ
8 августа 20.50 Владивосток – 22.55 Улан-Удэ
Рейс Улан-Удэ – Владивосток:
27 июля 21.35 Улан-Удэ – 03.30 Владивосток (прибытие 28 июля)
9 августа 00.15 Улан-Удэ – 6.10 Владивосток
Рейсы выполняются «Авророй» на воздушном судне А319.
- Эти социально значимые рейсы выполняются в соответствии с планами единой дальневосточной авиакомпании, созданной с целью повысить транспортную доступность всех субъектов Дальнего Востока и обеспечить авиасообщением сотни населённых пунктов, - сообщили в пресс-службе авиакомпании «Аврора».
Как сообщал «Байкал-Daily», прямой авиарейс, связавший Улан-Удэ и Владивосток, запустили в августе 2021 года. Ранее из одного региона в другой приходилось добираться на поезде несколько дней.
По маршруту Владивосток – Улан-Удэ ввели дополнительные рейсы
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