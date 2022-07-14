Премьера спектакля пройдёт на малой родине поэта
В преддверии 90-летия со дня рождения Евгения Евтушенко Иркутский академический драматический театр имени Охлопкова 16 июля представит премьеру музыкально-поэтического спектакля «Больше, чем поэт!» (16+). Спектакль состоится в Зиме – небольшом сибирском городке, где 18 июля 1932 года родился будущий поэт.
Строки из его стихотворений разлетелись по всему миру. Его слова до сих пор звучат как манифест поколения. Его стихи отражают всю непростую суть человека и исторический срез целой эпохи. Евгений Александрович никогда не забывал свой родной край, посвящал Зиме свои стихотворения и навещал своих земляков.
«Мне эта мысль повсюду помогала,
на первый взгляд обычная весьма,
что предстоит мне где-то у Байкала
с тобой свиданье, станция Зима»
- Спектакль, посвящённый Евгению Евтушенко, Иркутский драматический театр подготовил заранее. Поставил его заслуженный артист России Яков Воронов. Стихи и песни исполняют – заслуженные артисты России Степан Догадин и Евгений Солонинкин, артисты Ольга Гарагуля, Сергей Дубянский, Зоя Соловьёва, Инна Королева, Наталья Родина, Дмитрий Чикризов, - сообщает пресс-служба Иркутского академического драматического театра им Н.П. Охлопкова.
После премьеры в Зиме спектакль «Больше, чем поэт!» состоится в день 90-летия Евгения Евтушенко – 18 июля – на основной сцене Иркутского драматического театра.
Евгений Евтушенко ушёл из жизни 1 апреля 2017 года на 85-м году жизни.
Иркутский драмтеатр представит спектакль памяти Евгения Евтушенко
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