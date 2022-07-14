Школьники стали участниками профориентационного интенсива «Будь профессионалом»
Для юных улан-удэнцев центр опережающей профессиональной подготовки провёл профориентационный интенсив «Будь профессионалом», сообщили в минобрнауки Бурятии.
Школьники, которые занимаются по направлению авиа-и 3D-моделирование, встретились с кандидатом технических наук Алексеем Павловом. Они побывали на кафедре самолёто- и вертолётостроения ВСГУТУ, где наглядно познакомились с профессией.
С участниками, которые выбрали направление «Юриспруденция» встретился и поделился своим опытом прокурор отдела по надзору за исполнением законов об охране природы Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры Булат Доржиев. В рамках экскурсии они посетили Железнодорожный суд и отдел полиции по Советскому району Улан-Удэ.
Ребята, которым интересна сфера фриланса, пообщались со специалистами студии коммерческой редактуры SMM 9:20. Эксперты поделились опытом работы и историями о том, как они пришли в профессию, а также рассказали о преимуществах своей работы.
По завершению программы школьникам предстоит презентовать проекты и защитить их перед аттестационной комиссией.
В Улан-Удэ школьников сводили в суд и в отдел полиции
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