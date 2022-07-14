 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 июля

13 июля

Популярное

В Улан-Удэ школьников сводили в суд и в отдел полиции

В Улан-Удэ школьников сводили в суд и в отдел полиции
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Школьники стали участниками профориентационного интенсива «Будь профессионалом»

Для юных улан-удэнцев центр опережающей профессиональной подготовки провёл профориентационный интенсив «Будь профессионалом», сообщили в минобрнауки Бурятии. 

Школьники, которые занимаются по направлению авиа-и 3D-моделирование, встретились с кандидатом технических наук Алексеем Павловом. Они побывали на кафедре самолёто- и вертолётостроения ВСГУТУ, где наглядно познакомились с профессией.

С участниками, которые выбрали направление «Юриспруденция» встретился и поделился своим опытом прокурор отдела по надзору за исполнением законов об охране природы Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры Булат Доржиев. В рамках экскурсии они посетили Железнодорожный суд и отдел полиции по Советскому району Улан-Удэ.

Ребята, которым интересна сфера фриланса, пообщались со специалистами студии коммерческой редактуры SMM 9:20. Эксперты поделились опытом работы и историями о том, как они пришли в профессию, а также рассказали о преимуществах своей работы.

По завершению программы школьникам предстоит презентовать проекты и защитить их перед аттестационной комиссией.

школьники

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Иркутский драмтеатр представит спектакль памяти Евгения Евтушенко
Иркутский драмтеатр представит спектакль памяти Евгения Евтушенко
Общество, 14.07.2022
Премьера спектакля пройдёт на малой родине поэта
В Улан-Удэ школьников сводили в суд и в отдел полиции
В Улан-Удэ школьников сводили в суд и в отдел полиции
Общество, 14.07.2022
Школьники стали участниками профориентационного интенсива «Будь профессионалом»
Цирк Бурятии отменил гастроли в Тункинский район
Цирк Бурятии отменил гастроли в Тункинский район
Общество, 14.07.2022
В Тункинском районе до конца недели действует траур
В трёх микрорайонах Улан-Удэ проходит собачий рейд
В трёх микрорайонах Улан-Удэ проходит собачий рейд
Общество, 14.07.2022
Работает мобильный пункт от ветеринаров
В Улан-Удэ пройдёт турнир по боксу «Байкал»
В Улан-Удэ пройдёт турнир по боксу «Байкал»
Общество, 14.07.2022
Вход на соревнования свободный
LUTAAR подготовил «сильный хип-хоп и R’n’B перфоманс» для «Голоса кочевников»
LUTAAR подготовил «сильный хип-хоп и R’n’B перфоманс» для «Голоса кочевников»
Общество, 14.07.2022
Зрителей «Голоса кочевников» ждёт экзотический микс музыки от творческого объединения AYA.GANG
Герой России Балдан Цыдыпов прилетел в Улан-Удэ
Герой России Балдан Цыдыпов прилетел в Улан-Удэ
Общество, 14.07.2022
Лейтенанта, получившего звезду Героя России, торжественно встретили в аэропорту
В Бурятии прокуратура обязала обеспечить диабетика лекарством
В Бурятии прокуратура обязала обеспечить диабетика лекарством
Общество, 14.07.2022
Вместо положенных 12 упаковок в год мужчина получал по одной-две
Волонтёры ухаживают за ранеными военными из Бурятии в госпиталях
Волонтёры ухаживают за ранеными военными из Бурятии в госпиталях
Общество, 14.07.2022
Женщин, которые приезжают помогать военнослужащим, в полпредстве Бурятии в Москве ласково называют «мамочками»
В Санкт-Петербурге пройдёт Круговращение Майтреи
В Санкт-Петербурге пройдёт Круговращение Майтреи
Общество, 14.07.2022
В дацане Северной столицы отпразднуют Майдари хурал
В Улан-Удэ вольный путешественник научит странствовать дёшево
В Улан-Удэ вольный путешественник научит странствовать дёшево
Общество, 13.07.2022
В национальной библиотеке состоится лекция Антона Кротова
Бурятские оружейники соберутся на фестиваль «МАБО Knife Fest»
Бурятские оружейники соберутся на фестиваль «МАБО Knife Fest»
Общество, 13.07.2022
В Забайкалье пройдёт баттл оружейников
Начат приём заявок на участие в Байкальском питчинге
Начат приём заявок на участие в Байкальском питчинге
Общество, 13.07.2022
Призовой фонд составит 600 тысяч рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^