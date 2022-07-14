На Байкале возобновил работу крупный палаточный лагерь

«Страна Байкал и я» была закрыта на двухлетний ковидный перерыв
После двухлетнего перерыва из-за пандемии в Иркутской области стартовала первая смена в многопрофильном палаточном лагере «Страна Байкал и я». Она пройдёт в течение десяти дней: с 11 по 21 июля.
Этот лагерь с круглосуточным пребыванием детей от 10 до 17 лет расположен в Ольхонском районе вблизи Байкала на территории более пяти гектаров. В 2022 году в летнем палаточном лагере будут организованы три профильные смены для 320 детей области.
Первая профильная смена «Эколог, лидер, патриот» объединяет несколько направлений деятельности. Практические занятия в полевых условиях по ботанике, экологии, лесопатологии, особо охраняемым природным территориям проведут сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», ФБУ «Рослесзащита», регионального министерства лесного комплекса, Авиалесохраны. По итогам образовательной программы участники смены примут участие в игре-практикуме – лесном марафоне «Forest run», который поможет подготовиться к областному слёту школьных лесничеств.
Кроме того, организаторы включили в программу профильной смены практикумы по лидерству, командообразованию, решению кейсов по современным вызовам, предложенным всероссийским конкурсом «Большая перемена»: «Создавай будущее», «Изучай Россию», «Сохраняй природу», «Помни!», «Делай добро», «Будь здоров» и другим. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
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