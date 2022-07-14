В Улан-Удэ открылась выставка «Обыкновенный нацизм»

На ней демонстрируются преступления националистов и неонацистов



В Улан-Удэ начали экспонировать выставочный проект «Обыкновенный нацизм». Его можно посмотреть в музее истории Бурятии имени М.Н. Хангалова на постоянной выставке «Хронограф Бурятии» на мультимедийном оборудовании.



Как сообщает пресс-служба национального музея РБ, «Обыкновенный нацизм» – десятки фотографий и документов, показывающих зверства украинских националистов в годы Второй мировой войны, а также массовые преступления современных неонацистов против жителей Украины в 2014-2022 гг. (28 стендов). Проект реализуется в рамках международного проекта «Территория Победы».



Выставка продлится по 21 августа.



Возрастное ограничение 18+

