В Тункинском районе до конца недели действует траур
Цирк Бурятии отменил свои гастроли в Тункинский район. Как сообщал «Байкал-Daily», там до 17 июля действует пятидневный траур, отменены все массово-зрелищные мероприятия в память о погибшем в ходе спецоперации на Украине земляке.
Погиб Дарбалаев Цырен-Доржа Мунко-Жаргалович. Он был выпускником Тагархайской школы. Ранее трудился в ОГИБДД межмуниципального отдела внутренних дел «Тункинский». Погиб в ходе спецоперации.
- Министерство культуры Бурятии и наш коллектив цирка выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким нашего земляка. Это невосполнимая и горькая утрата. Думаю, что тункинцы нас поймут в решении отмены цирковых представлений. Но цирк Бурятии обязательно приедет в Тунку и выступит перед зрителями уже в августе, - сказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
16 и 17 июля в посёлке Аршан должны были состояться гастроли цирка Бурятии с программы «В гостях у клоуна» (0+).
Цирк Бурятии отменил гастроли в Тункинский район
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