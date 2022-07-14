Работает мобильный пункт от ветеринаров
Сегодня, 14 июля, в Улан-Удэ проходит массовый рейд по собакам в микрорайонах Новая Комушка, Горького и Радужный.
В течение дня мобильные группы проверят у местных жителей наличие регистрации и соблюдение правил содержания домашних животных, а также санитарное состояние прилегающих территорий к домовладениям. Бригады по отлову будут искать безнадзорных собак.
Во время рейда жители Октябрьского района смогут рядом с домом бесплатно вакцинировать, а за 355 рублей зарегистрировать и поставить чип своему питомцу. Мобильный пункт будет работать с 10:00 до 16:00 по адресу ул. Северная 92.
По телефону +7-924-456-04-99 можно оставить заявку на отлов, сообщить о фактах самовыгула хозяйских собак и уточнить интересующую информацию.
В 2021 году в Бурятии вступили в силу новые штрафы за самовыгул и отсутствие регистрации домашних животных. Теперь предусмотрено наложение административных штрафов на граждан в размере от трёх до пяти тысяч рублей.
За ненадлежащее санитарное состояние территории в соответствии с законом Бурятии «Об административных правонарушениях», предусмотрены штрафы на физических лиц от четырёх до пяти тысяч рублей.
В трёх микрорайонах Улан-Удэ проходит собачий рейд
Общество, Фото:
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