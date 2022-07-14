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В Улан-Удэ работает выставка, посвящённая юбилею ИМБТ СО РАН

В Улан-Удэ работает выставка, посвящённая юбилею ИМБТ СО РАН
Общество,  Фото:пресс-служба БНЦ
Она будет открыта в БНЦ до 30 сентября

В Улан-Удэ, в главном корпусе Бурятского научного центра СО РАН экспонируется выставка «От Буручкома до ИМБТ СО РАН: вековой юбилей», посвящённая столетию старейшего гуманитарного академического учреждения в Бурятии. Выставка института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН подготовлена под руководством Светланы Бураевой – доктора исторических наук, руководителя музея Бурятского научного центра СО РАН, ведущего научного сотрудника центра восточных рукописей и ксилографов ИМБТ СО РАН.

Первый блок экспозиции, размещённый в выставочном комплексе БНЦ СО РАН, представляет хронику развития академического института с 1922 по 2022 гг. На стендах размещены вводные и пояснительные тексты, аннотированные документы и фотоматериалы, в витринах – примеры объектов исследований сотрудников института (археологические артефакты, традиционная утварь и предметы одежды, памятники письменности, архивные документы, полевые дневники).

Второй блок на 9 мобильных стендах раскрывает историю и современность структурных подразделений (отделов и лабораторий), а также диссертационных советов при институте. На стендах третьего блока представлены основные направления деятельности института (экспедиционные исследования, темы научных проектов, грантовые исследования, крупные научные труды, научные мероприятия и т.д.). На 8 стендах по каждому направлению размещены пояснительные тексты, фотоколлажи и итоговые количественные значения.

В рамках выставки экспонируется бюст одного из корифеев мирового востоковедения XIX века Петра Ивановича Кафарова – архимандрита Палладия, подаренный институту монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН исполнительным директором благотворительного фонда «Палладий» Олегом Маркиным.

- В целом 25 стендов юбилейной экспозиции отражают многоплановость и уникальность изысканий форпоста гуманитарной академической науки на востоке России. Выставка будет работать до 30 сентября, - сообщает пресс-служба БНЦ.

Возрастное ограничение 6+
Улан-Удэ выставка наука институт БНЦ монголоведение буддология музей Бурятия

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