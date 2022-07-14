В Улан-Удэ пройдёт турнир по боксу «Байкал»

Вход на соревнования свободный
С 20 по 23 июля в Улан-Удэ пройдут 51-е всероссийские соревнования по боксу «Байкал-2022» памяти чемпиона Олимпийских игр Владимира Константиновича Сафронова и серебряного призёра Олимпийских игр Виликтона Иннокентьевича Баранникова.
Всероссийские соревнования «Байкал» возобновятся после трёхлетнего перерыва – юбилейные, 50-е соревнования состоялись в 2019 году. «Байкал» – один из старейших турниров по боксу в России. Победителям данных соревнований присваивается спортивное звание «Мастер спорта России».
⠀
В соревнованиях примут участие юниоры 19-22 лет в 13 весовых категориях и женщины (19-40 лет) в 12 весовых категориях.
⠀
Республику Бурятия представят такие спортсмены как:
- бронзовый призёр чемпионата России МСМК Баир Батлаев;
- бронзовый призёр чемпионата России МС Альберт Гатауллин;
- финалист первенства России среди юниоров 19-22 лет МС Радна Цыбиков;
- финалист чемпионата мира, чемпионка России МСМК Людмила Воронцова;
- чемпионка Европы, двукратная чемпионка России МСМК Дарима Сандакова;
- бронзовый призёр чемпионата мира, двукратный победитель первенства мира, двукратная чемпионка России МСМК Кристина Ткачёва.
⠀
Программа соревнований
19 июля, вторник
День приезда, мандатная комиссия, жеребьёвка.
⠀
20 июля, среда
14:00 – предварительные бои;
17:30 - торжественное открытие соревнований;
18:00 - предварительные бои.
⠀
21 июля, четверг
12:00 - предварительные бои.
⠀
22 июля, пятница
14:00 - полуфинальные поединки.
⠀
23 июля, суббота
17:00 - финальные бои, награждение призеров и победителей, закрытие соревнований.
⠀
24 июля, воскресенье
День отъезда.
⠀
В рамках программы соревнований предусмотрены матчевые встречи сборная России – сборная Бурятии.
Соревнования будут проходить в универсальном зале физкультурно-спортивного комплекса по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, 2. Вход свободный.
- Приходите поддержать наших спортсменов! - приглашает пресс-служба федерации бокса Республики Бурятия.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ пройдёт турнир по боксу «Байкал»
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Премьера спектакля пройдёт на малой родине поэта
Школьники стали участниками профориентационного интенсива «Будь профессионалом»
В Тункинском районе до конца недели действует траур
Работает мобильный пункт от ветеринаров
Вход на соревнования свободный
Зрителей «Голоса кочевников» ждёт экзотический микс музыки от творческого объединения AYA.GANG
Лейтенанта, получившего звезду Героя России, торжественно встретили в аэропорту
Вместо положенных 12 упаковок в год мужчина получал по одной-две
Забеги состоятся 30 июля
Женщин, которые приезжают помогать военнослужащим, в полпредстве Бурятии в Москве ласково называют «мамочками»
В дацане Северной столицы отпразднуют Майдари хурал
Местами грозы
В национальной библиотеке состоится лекция Антона Кротова
В Забайкалье пройдёт баттл оружейников
Призовой фонд составит 600 тысяч рублей