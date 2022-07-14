В Улан-Удэ пройдёт турнир по боксу «Байкал»

Вход на соревнования свободный



С 20 по 23 июля в Улан-Удэ пройдут 51-е всероссийские соревнования по боксу «Байкал-2022» памяти чемпиона Олимпийских игр Владимира Константиновича Сафронова и серебряного призёра Олимпийских игр Виликтона Иннокентьевича Баранникова.



Всероссийские соревнования «Байкал» возобновятся после трёхлетнего перерыва – юбилейные, 50-е соревнования состоялись в 2019 году. «Байкал» – один из старейших турниров по боксу в России. Победителям данных соревнований присваивается спортивное звание «Мастер спорта России».

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В соревнованиях примут участие юниоры 19-22 лет в 13 весовых категориях и женщины (19-40 лет) в 12 весовых категориях.

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Республику Бурятия представят такие спортсмены как:

- бронзовый призёр чемпионата России МСМК Баир Батлаев;

- бронзовый призёр чемпионата России МС Альберт Гатауллин;

- финалист первенства России среди юниоров 19-22 лет МС Радна Цыбиков;

- финалист чемпионата мира, чемпионка России МСМК Людмила Воронцова;

- чемпионка Европы, двукратная чемпионка России МСМК Дарима Сандакова;

- бронзовый призёр чемпионата мира, двукратный победитель первенства мира, двукратная чемпионка России МСМК Кристина Ткачёва.

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Программа соревнований



19 июля, вторник

День приезда, мандатная комиссия, жеребьёвка.

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20 июля, среда

14:00 – предварительные бои;

17:30 - торжественное открытие соревнований;

18:00 - предварительные бои.

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21 июля, четверг

12:00 - предварительные бои.

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22 июля, пятница

14:00 - полуфинальные поединки.

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23 июля, суббота

17:00 - финальные бои, награждение призеров и победителей, закрытие соревнований.

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24 июля, воскресенье

День отъезда.

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В рамках программы соревнований предусмотрены матчевые встречи сборная России – сборная Бурятии.



Соревнования будут проходить в универсальном зале физкультурно-спортивного комплекса по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, 2. Вход свободный.



- Приходите поддержать наших спортсменов! - приглашает пресс-служба федерации бокса Республики Бурятия.



Возрастное ограничение 6+

