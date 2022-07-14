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В Улан-Удэ пройдёт турнир по боксу «Байкал»

В Улан-Удэ пройдёт турнир по боксу «Байкал»
Общество, 
Вход на соревнования свободный

С 20 по 23 июля в Улан-Удэ пройдут 51-е всероссийские соревнования по боксу «Байкал-2022» памяти чемпиона Олимпийских игр Владимира Константиновича Сафронова и серебряного призёра Олимпийских игр Виликтона Иннокентьевича Баранникова.

Всероссийские соревнования «Байкал» возобновятся после трёхлетнего перерыва – юбилейные, 50-е соревнования состоялись в 2019 году. «Байкал» – один из старейших турниров по боксу в России. Победителям данных соревнований присваивается спортивное звание «Мастер спорта России».

В соревнованиях примут участие юниоры 19-22 лет в 13 весовых категориях и женщины (19-40 лет) в 12 весовых категориях.

Республику Бурятия представят такие спортсмены как:
- бронзовый призёр чемпионата России МСМК Баир Батлаев;
- бронзовый призёр чемпионата России МС Альберт Гатауллин;
- финалист первенства России среди юниоров 19-22 лет МС Радна Цыбиков;
- финалист чемпионата мира, чемпионка России МСМК Людмила Воронцова;
- чемпионка Европы, двукратная чемпионка России МСМК Дарима Сандакова;
- бронзовый призёр чемпионата мира, двукратный победитель первенства мира, двукратная чемпионка России МСМК Кристина Ткачёва.

Программа соревнований

19 июля, вторник
День приезда, мандатная комиссия, жеребьёвка.

20 июля, среда
14:00 – предварительные бои;
17:30 - торжественное открытие соревнований;
18:00 - предварительные бои.

21 июля, четверг
12:00 - предварительные бои.

22 июля, пятница
14:00 - полуфинальные поединки.

23 июля, суббота
17:00 - финальные бои, награждение призеров и победителей, закрытие соревнований.

24 июля, воскресенье
День отъезда.

В рамках программы соревнований предусмотрены матчевые встречи сборная России – сборная Бурятии.

Соревнования будут проходить в универсальном зале физкультурно-спортивного комплекса по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, 2. Вход свободный.

- Приходите поддержать наших спортсменов! - приглашает пресс-служба федерации бокса Республики Бурятия.

Возрастное ограничение 6+
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