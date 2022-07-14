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В Бурятии пройдёт фестиваль казачьей культуры

В Бурятии пройдёт фестиваль казачьей культуры
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Мероприятие проведут в Иволгинском районе

С 22 по 24 июля Иволгинского района Бурятии состоится республиканский фестиваль казачьей культуры. Мероприятие проведут в историко-культурном квартале.

22 июля состоится заезд участников. Основные мероприятия пройдут 23 июля. Начнётся фестиваль торжественным парадом. В программе фестиваля пройдут соревнования по казачьему многоборью, джигитовка, соревнования казаков-пластунов, конные скачки «Казачья верста». Творческие коллективы посоревнуются в исполнительском мастерстве. Для знакомства с казачьим бытом будет развёрнуто «Казачье подворье» с казачьими избами и кухней.

Кроме этого, казаки готовят для зрителей разнообразные мастер-классы по владению шашкой, плетению из лозы и многие другие. Среди казачат пройдёт этап всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох».

Также в этом году в рамках фестиваля решено провести благотворительную акцию в поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Завершится фестиваль гала-концертом казачьих ансамблей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района.

Возрастное ограничение 6+
Бурятия Иволгинский район фестиваль казаки

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