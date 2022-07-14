Мероприятие проведут в Иволгинском районе
С 22 по 24 июля Иволгинского района Бурятии состоится республиканский фестиваль казачьей культуры. Мероприятие проведут в историко-культурном квартале.
22 июля состоится заезд участников. Основные мероприятия пройдут 23 июля. Начнётся фестиваль торжественным парадом. В программе фестиваля пройдут соревнования по казачьему многоборью, джигитовка, соревнования казаков-пластунов, конные скачки «Казачья верста». Творческие коллективы посоревнуются в исполнительском мастерстве. Для знакомства с казачьим бытом будет развёрнуто «Казачье подворье» с казачьими избами и кухней.
Кроме этого, казаки готовят для зрителей разнообразные мастер-классы по владению шашкой, плетению из лозы и многие другие. Среди казачат пройдёт этап всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох».
Также в этом году в рамках фестиваля решено провести благотворительную акцию в поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Завершится фестиваль гала-концертом казачьих ансамблей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии пройдёт фестиваль казачьей культуры
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мероприятие проведут в Иволгинском районе
Имя манулу-боксёру выберут из пяти «народных» имён
«Страна Байкал и я» была закрыта на двухлетний ковидный перерыв
В национальной библиотеке пройдут мастер-классы по степ-аэробике, хатха-йоге и танцам
На ней демонстрируются преступления националистов и неонацистов
Обновление музея Русского драматического театра будет проходить поэтапно
«Арканьи игры» проходили в селе Алыгджер
Местом тренировки станет Бичурский район
Она будет открыта в БНЦ до 30 сентября
Победители могут получить гранты, стажировки и предложения по трудоустройству
Рост прогнозируется на Аргуни, Ононе и Чикое
В республику пришли грозы, град и сильный ветер
Артисты приняли участие в съёмках клипа о нашей стране
Одежда будет измерять показания организма непосредственно во время тренировок
Среди них буузы, чай, кедровый орех, облепиха и боргойское мясо