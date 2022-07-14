Волонтёры ухаживают за ранеными военными из Бурятии в госпиталях

Общество, Фото: полпредство Бурятии

Женщин, которые приезжают помогать военнослужащим, в полпредстве Бурятии в Москве ласково называют «мамочками»



Волонтёры из Бурятии ежедневно посещают получивших ранения бойцов, находящихся на лечении в госпиталях Москвы и Подмосковья. Это сотрудники государственных организаций, которые приезжают по своему желанию на одну или две недели в Москву. Сообщения о том, как «мамочки» навещают наших земляков, регулярно публикует полномочное представительство Бурятии в Москве.



- Отработала вторая группа наших «мамочек», которые приехали из Бурятии, чтобы помогать нам постоянно навещать наших ребят. Ежедневно мы или наши волонтёры отправляются на объезд госпиталей Москвы и Подмосковья. Наши помощницы стараются поговорить, ободрить каждого нашего земляка. Кого-то нужно выслушать, с кем-то травим анекдоты, кого-то ругаем, что не выходят совсем на прогулки, обязательно угощаем вкусностями. Конечно, мужчины больше всего любят мясо. Сладости пользуются меньшим успехом. Огромный блок работы – это организовать приезд-отъезд. Одни родители уезжают, другие приезжают им на смену. Иногда люди теряются в большом городе, и нужна просто поддержка, ощущение плеча рядом. Таким плечом становятся наши сотрудники. Кроме того, сейчас, в сезон отпусков билеты в Бурятию купить за день-два до вылета практически невозможно. Ребята возвращаются с территории специальной военной операции, летят домой из других регионов. Поэтому наша коллега Оюна освоила навыки подбора авиабилетов. На этой неделе мы отправили на малую родину четверых бойцов. Они же везут посылки, материалы для волонтеров. Сейчас особенно ощущается сплоченность земляков, - сообщили сотрудники полпредства 3 июля.



11 июля там же рассказали о ещё одном коллективе неравнодушных коллег – администрации Тарбагатайского района во главе с руководителем района Владимиром Смолиным:



«Они сами вызвались отправить свою коллегу Ольгу Медведеву – педагога дополнительного образования. Она не только приехала сама, привезла огромное количество гостинцев и предметов первой необходимости для наших бойцов. За две недели работы она стала незаменимым человеком. Для многих она стала и мотиватором и психологом, не имея никакого специального образования. Человек с большой душой».



12 июля в госпиталя приехали новые женщины-волонтёры. Это Светлана Семёновна из Иволгинского района и Наталья Борисовна из Кяхтинского района. Прямо из аэропорта они поехали в Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко.



Женщины с ходу взяли на себя все заботы о раненых земляках. Они протирали их камфорным спиртом, меняли пеленки. Также они кормили военнослужащих буузами, поили чаем с молоком.



- К вечеру у нас появилось ощущение, что они были с нами всегда. А с некоторыми ребятами мы даже сходили на прогулку и познакомили их друг с другом, - рассказали в полпредстве.



Позже сотрудники полпредства решили дать некоторые разъяснения: «Вчера мы рассказали про Светлану Семёновну и Наталью Борисовну. Многие подумали, что это мамы военнослужащих. Но нет. Это просто волонтёры, которые приезжают по своему желанию на одну или две недели в Москву и ежедневно посещают всех наших ребят. Всегда это сотрудники государственных организаций, проверенные, устойчивые психологически люди, в которых мы уверены. В основном наши волонтёры навещают тех, к кому не имеют возможности приехать близкие родственники. И такое бывает. Тогда мы организуем доставки нужных вещей, выходим на прогулки, привозим гостинцы. Они окружают наших ребят заботой и лаской, поэтому мы и называем их «мамочки».



По словам сотрудников полпредства, родные родители военнослужащих также помогают волонтёрам в их деятельности, заботясь не только о своих детях, но и об их сослуживцах: «Есть и родные мамы и папы в госпиталях, которые за это время стали нашими помощниками. Они заботятся о своих детях и об их сослуживцах, берут под крыло несколько палат или даже всех земляков в госпитале».

