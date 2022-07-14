Местами грозы
По информации Бурятского гидрометцентра, 14 июля днём по южной половине республики местами грозы с ливнями, возможен град. Ожидается усиление ветра до 19-24 м/с.
Температура в среднем по республике днём +27,+29.
В Бурятии ухудшается погода
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