 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 июля

12 июля

Популярное

Суслик стал «напарником» администратора Прибайкальского нацпарка

Суслик стал «напарником» администратора Прибайкальского нацпарка
Общество,  Фото:администрация кордона «Кадильный»
На кордоне выкормили детёныша суслика

Пушистый напарник появился у администратора на кордоне «Кадильный» Прибайкальского национального парка в Иркутской области. Молодой суслик поселился под крыльцом административного здания и встречает туристов вместе со своей спасительницей – Алёной Громлюк.

История Мыси, так назвали суслика, началась три недели назад. Детёныш объявился на пороге человеческого жилья и произвёл на администратора Алёну сильное впечатление: выглядел очень изнурённым. Молодая женщина не смогла остаться безучастной к судьбе беспомощного животного.

- Он был едва жив. И очень маленький… Его ровесники были крупнее раза в два и вовсю питались травой, а этот – нет. Две недели кормила его молоком из шприца. Он ещё несмышлёный, но с характером. Сделал себе норку под кордонным домиком. Наносил туда ваты, орехов и приходит кормиться молоком в дом через 3-4 часа. Было дело и ночью вставала… За время, проведённое с нами, Мыся подружился со всеми обитателями кордона. И даже с кошкой Рысей. Они сейчас дружат домами, мисками с молоком. Проходящие туристы фотографируют Мысю. А он принимает от них подарки в виде орехов, семечек. Гладить не разрешаем Мысёнка – всё-таки не ручной зверь. А вот знакомиться на расстоянии – пожалуйста. Сам суслик развлекает нас тем, что порой садится на хвост и показывает пяточки, или лежит на спине как кошка, - рассказала Алёна Громлюк.

Как предупреждает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья», тактильные контакты с дикими зверями исключены – животные могут быть здоровы, но могут являться переносчиками опасных заболеваний. Поэтому наблюдать за ними нужно на расстоянии, не пренебрегая правилами гигиены и личной безопасности, даже если дикий зверь – всего лишь суслик.
Иркутская область национальный парк дикие животные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ вольный путешественник научит странствовать дёшево
В Улан-Удэ вольный путешественник научит странствовать дёшево
Общество, 13.07.2022
В национальной библиотеке состоится лекция Антона Кротова
Бурятские оружейники соберутся на фестиваль «МАБО Knife Fest»
Бурятские оружейники соберутся на фестиваль «МАБО Knife Fest»
Общество, 13.07.2022
В Забайкалье пройдёт баттл оружейников
Начат приём заявок на участие в Байкальском питчинге
Начат приём заявок на участие в Байкальском питчинге
Общество, 13.07.2022
Призовой фонд составит 600 тысяч рублей
Молодые предприниматели Бурятии получат грантовую поддержку
Молодые предприниматели Бурятии получат грантовую поддержку
Общество, 13.07.2022
Также её могут получить социальные предприниматели
Экс-глава Усть-Ордынского округа представил фотоальбом о животных Аги
Экс-глава Усть-Ордынского округа представил фотоальбом о животных Аги
Общество, 13.07.2022
В рамках «Алтарганы» пройдёт фотовыставка Валерия Малеева
В районе Бурятии презентуют рок-альбом
В районе Бурятии презентуют рок-альбом
Общество, 13.07.2022
В селе Бичура состоится фестиваль музыки
В нацпарке Бурятии отметили «День рыбака»
В нацпарке Бурятии отметили «День рыбака»
Общество, 13.07.2022
Гостями праздника стали более 200 человек
В Чите запустили две солнечные электростанции
В Чите запустили две солнечные электростанции
Общество, 13.07.2022
Введены в эксплуатацию Читинская и Черновская станции
Студентки Бурятии поборются за медали финала Универсиады
Студентки Бурятии поборются за медали финала Универсиады
Общество, 13.07.2022
Финальные соревнования стартуют 16 июля в Грозном
На Байкале проведут «кукольную» лабораторию
На Байкале проведут «кукольную» лабораторию
Общество, 13.07.2022
В Бурятии соберутся молодые актёры и режиссёры театров кукол Сибири и Дальнего Востока
В Ангарске наградили 7 человек, спасших утопающих
В Ангарске наградили 7 человек, спасших утопающих
Общество, 13.07.2022
Среди награждённых трое военнослужащих
В Бурятию прибыли на отдых дети из ДНР
В Бурятию прибыли на отдых дети из ДНР
Общество, 13.07.2022
Ребята отдохнут в летнем лагере на Байкале
В Монголии появился новый «Исполин» национальной борьбы
В Монголии появился новый «Исполин» национальной борьбы
Общество, 13.07.2022
Прошло награждение победителей национального праздника «Наадам»
В Северобайкальске перед бамовцами выступила группа «Браво»
В Северобайкальске перед бамовцами выступила группа «Браво»
Общество, 13.07.2022
На севере Бурятии отметили День бамовца

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^