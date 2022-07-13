Суслик стал «напарником» администратора Прибайкальского нацпарка

Общество, Фото: администрация кордона «Кадильный»

На кордоне выкормили детёныша суслика



Пушистый напарник появился у администратора на кордоне «Кадильный» Прибайкальского национального парка в Иркутской области. Молодой суслик поселился под крыльцом административного здания и встречает туристов вместе со своей спасительницей – Алёной Громлюк.



История Мыси, так назвали суслика, началась три недели назад. Детёныш объявился на пороге человеческого жилья и произвёл на администратора Алёну сильное впечатление: выглядел очень изнурённым. Молодая женщина не смогла остаться безучастной к судьбе беспомощного животного.



- Он был едва жив. И очень маленький… Его ровесники были крупнее раза в два и вовсю питались травой, а этот – нет. Две недели кормила его молоком из шприца. Он ещё несмышлёный, но с характером. Сделал себе норку под кордонным домиком. Наносил туда ваты, орехов и приходит кормиться молоком в дом через 3-4 часа. Было дело и ночью вставала… За время, проведённое с нами, Мыся подружился со всеми обитателями кордона. И даже с кошкой Рысей. Они сейчас дружат домами, мисками с молоком. Проходящие туристы фотографируют Мысю. А он принимает от них подарки в виде орехов, семечек. Гладить не разрешаем Мысёнка – всё-таки не ручной зверь. А вот знакомиться на расстоянии – пожалуйста. Сам суслик развлекает нас тем, что порой садится на хвост и показывает пяточки, или лежит на спине как кошка, - рассказала Алёна Громлюк.



Как предупреждает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья», тактильные контакты с дикими зверями исключены – животные могут быть здоровы, но могут являться переносчиками опасных заболеваний. Поэтому наблюдать за ними нужно на расстоянии, не пренебрегая правилами гигиены и личной безопасности, даже если дикий зверь – всего лишь суслик.

