В районе Бурятии презентуют рок-альбом

В селе Бичура состоится фестиваль музыки



23 июля в райцентре Бичурского района Бурятии пройдёт фестиваль музыки «FM 20.22». Мероприятие проведут на стадионе ДЮСШ.



В этом году на фестивале выступят артисты Бичуры, любители петь, гости из соседних районов и столицы республики. Также состоится дискотека с диджеем из Улан-Удэ.



В рамках фестиваля пройдёт презентация рок-альбома местной группы «Фортис», сообщает пресс-служба администрации Бичурского района.



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