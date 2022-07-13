В районе Бурятии презентуют рок-альбом

В селе Бичура состоится фестиваль музыки
23 июля в райцентре Бичурского района Бурятии пройдёт фестиваль музыки «FM 20.22». Мероприятие проведут на стадионе ДЮСШ.
В этом году на фестивале выступят артисты Бичуры, любители петь, гости из соседних районов и столицы республики. Также состоится дискотека с диджеем из Улан-Удэ.
В рамках фестиваля пройдёт презентация рок-альбома местной группы «Фортис», сообщает пресс-служба администрации Бичурского района.
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