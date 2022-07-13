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В нацпарке Бурятии отметили «День рыбака»

В нацпарке Бурятии отметили «День рыбака»
Общество,  Фото:пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
Гостями праздника стали более 200 человек

9 июля на берегу Чивыркуйского залива в Бурятии состоялся традиционный праздник «День рыбака в Забайкальском национальном парке». Гостями мероприятия в посёлке Курбулик стали более 200 человек из разных уголков России.

На празднике состоялась ловля рыбы традиционным способом – закидным неводом, в который попался даже маленький осётр, которого вместе с другой выловленной рыбой отпустили обратно в море.

В соревнованиях по спортивной рыбалке на поплавковую удочку «Kлёвый pыбак» с уловом 2 кг 630 грамм победу одержал иркутянин Валерий Агеев. Второе место – у жителя посёлка Курбулик Алексея Кондакова, а третье место занял гость из Ханты-Мансийского автономного округа, города. Нижневартовск – Денис Небрат.

На гастрономическом конкурсе «Рыбацкая фантазия» лучшие блюда, приготовленные из рыбы, оценивало компетентное жюри. По итогам конкурса первое место заняла Татьяна Цветкова, представлявшая кафе «Шатёр» из посёлка Усть-Баргузин.

В костюмированном конкурсе «Байкальская русалочка» приняли участие представительницы прекрасного пола от 7 до 69 лет из Бурятии, Иркутска и Республики Коми. Победителем стала Юлия Павлова из села Баргузин.

В детском конкурсе «Юный друг Подлеморья» необходимо было показать не только творческий талант, но и ответить на вопросы ведущих. Лучше всех с этим справился десятилетний Артём из города Воркута. Своему призу, скоростному велосипеду, он радовался до слёз.

Интерес вызвала выставка «История рыболовства». На фотографиях была представлена история развития рыбного промысла на Байкале. Гости с увлечением рассматривали сюжетные фотографии, некоторые даже нашли на этих старинных снимках родных.

Украшением мероприятия стали гости – музыканты из Улан-Удэ кавер-бэнд «Nоn stоp» и группа из Санкт-Петербурга «Markscheder Kunst». Своим сольным выступлением порадовала собравшихся участница конкурсов из города Воркута Светлана Карпушова.

Кроме этого, лотерея «От Золотой рыбки» принесла замечательный подарок одной из гостей – золотую подвеску в виде рыбки. А на мастер-классах желающие разрисовывали себе на память деревянные сувениры в виде животных, дети перевоплощались в новые образы при помощи аквагрима.

- Праздник состоялся! Такие мероприятия помогают чтить и бережно хранить традиции и обычаи населения проживающего на берегах великого озера, преумножать их и передавать из поколения в поколения, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Бурятия национальный парк Праздники день рыбака конкурсы Байкал Баргузинский район

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