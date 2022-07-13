Молодые предприниматели Бурятии получат грантовую поддержку

Также её могут получить социальные предприниматели



Начинающие и социальные предприниматели Бурятии смогут получить грантовую поддержку в размере от 100 до 500 тысяч рублей на реализацию своего бизнес-проекта. Соответствующее постановление подписал глава республики Алексей Цыденов.



- Для получения гранта у предпринимателей должны отсутствовать долги по налогам свыше 1000 рублей. Молодые предприниматели в возрасте от 14 до 25 лет включительно должны пройти бесплатное обучение в центре «Мой бизнес» длительностью не менее 16 часов. Социальные предприниматели в течение года до момента получения гранта должны пройти бесплатную обучающую или акселерационную программу в сфере социального предпринимательства. Предприниматели должны иметь собственные средства в размере не менее 25% от стоимости проекта, - пояснил Алексей Оловянников, врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии.



Средства гранта можно будет направить на реализацию бизнес-проекта, в том числе на:

- аренду и ремонт нежилого помещения (включая приобретение строительных материалов, оборудования, необходимого для ремонта);

- аренду или приобретение оргтехники, оборудования (в том числе инвентаря, мебели);

- присоединение к инженерным сетям (электрические сети, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение);

- оплату коммунальных услуг и услуг электроснабжения;

- приобретение ПО (в том числе расходы, связанные с получением прав по лицензионному соглашению, адаптацией, настройкой, внедрением и модификацией программного обеспечения; расходы по сопровождению программного обеспечения;

- оплату первых взносов по договорам лизинга;

- оплату услуг связи и интернета;

- оплату услуг по созданию, технической поддержке, наполнению, развитию и продвижению в СМИ, в сети Интернет и соцсетях;

- выплату по передаче прав на франшизу (паушальный платёж);

- оформление результатов интеллектуальной деятельности;

- переоборудование транспортных средств для перевозки маломобильных групп населения, в том числе инвалидов;

- приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для производства продукции и оказания услуг;

- реализацию мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции, включая мероприятия, связанные с обеспечением выполнения санитарно-эпидемиологических требований;

- приобретение основных средств.



Не допускается направление гранта на приобретение недвижимости, земельных участков и автомобилей, а также на финансирование затрат, связанных с уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей, уплату процентов по микрозаймам и кредитам.



Заявки на получение гранта будет принимать министерство промышленности, торговли и инвестиций РБ после объявления конкурсного отбора в период с 15 июля по 15 августа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Возрастное ограничение 12+

