Молодые предприниматели Бурятии получат грантовую поддержку

Также её могут получить социальные предприниматели
Начинающие и социальные предприниматели Бурятии смогут получить грантовую поддержку в размере от 100 до 500 тысяч рублей на реализацию своего бизнес-проекта. Соответствующее постановление подписал глава республики Алексей Цыденов.
- Для получения гранта у предпринимателей должны отсутствовать долги по налогам свыше 1000 рублей. Молодые предприниматели в возрасте от 14 до 25 лет включительно должны пройти бесплатное обучение в центре «Мой бизнес» длительностью не менее 16 часов. Социальные предприниматели в течение года до момента получения гранта должны пройти бесплатную обучающую или акселерационную программу в сфере социального предпринимательства. Предприниматели должны иметь собственные средства в размере не менее 25% от стоимости проекта, - пояснил Алексей Оловянников, врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии.
Средства гранта можно будет направить на реализацию бизнес-проекта, в том числе на:
- аренду и ремонт нежилого помещения (включая приобретение строительных материалов, оборудования, необходимого для ремонта);
- аренду или приобретение оргтехники, оборудования (в том числе инвентаря, мебели);
- присоединение к инженерным сетям (электрические сети, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение);
- оплату коммунальных услуг и услуг электроснабжения;
- приобретение ПО (в том числе расходы, связанные с получением прав по лицензионному соглашению, адаптацией, настройкой, внедрением и модификацией программного обеспечения; расходы по сопровождению программного обеспечения;
- оплату первых взносов по договорам лизинга;
- оплату услуг связи и интернета;
- оплату услуг по созданию, технической поддержке, наполнению, развитию и продвижению в СМИ, в сети Интернет и соцсетях;
- выплату по передаче прав на франшизу (паушальный платёж);
- оформление результатов интеллектуальной деятельности;
- переоборудование транспортных средств для перевозки маломобильных групп населения, в том числе инвалидов;
- приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для производства продукции и оказания услуг;
- реализацию мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции, включая мероприятия, связанные с обеспечением выполнения санитарно-эпидемиологических требований;
- приобретение основных средств.
Не допускается направление гранта на приобретение недвижимости, земельных участков и автомобилей, а также на финансирование затрат, связанных с уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей, уплату процентов по микрозаймам и кредитам.
Заявки на получение гранта будет принимать министерство промышленности, торговли и инвестиций РБ после объявления конкурсного отбора в период с 15 июля по 15 августа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Возрастное ограничение 12+
Молодые предприниматели Бурятии получат грантовую поддержку
Общество, Фото:
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