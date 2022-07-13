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В Бурятии передали штормовое предупреждение

В Бурятии передали штормовое предупреждение
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На республику надвигаются ливни и грозы

Штормовое предупреждение объявлено в Бурятии, информация появилась на сайте Бурятского Гидрометцентра.

По данным синоптиков, 14 июля днём по южной половине республики местами грозы с ливнями, возможен град. Ожидается усиление ветра до 19-24 м/с.

Отметим, в конце июня в Бурятии стояла необычайно жаркая погода. Её вызвало смещение раскалённых воздушных масс из пустыни Гоби. По южной половине и Баргузинской долине столбики термометров достигали +37 градусов.

28 июня в Улан-Удэ был перекрыт суточный максимум температуры. В тот день стояла жара +37,1, предыдущий максимум был +34,7 в 2018 году.

С 3 июля начался спад жары. 
прогноз погоды

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