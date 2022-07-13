В Бурятии передали штормовое предупреждение

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На республику надвигаются ливни и грозы



Штормовое предупреждение объявлено в Бурятии, информация появилась на сайте Бурятского Гидрометцентра.



По данным синоптиков, 14 июля днём по южной половине республики местами грозы с ливнями, возможен град. Ожидается усиление ветра до 19-24 м/с.



Отметим, в конце июня в Бурятии стояла необычайно жаркая погода. Её вызвало смещение раскалённых воздушных масс из пустыни Гоби. По южной половине и Баргузинской долине столбики термометров достигали +37 градусов.



28 июня в Улан-Удэ был перекрыт суточный максимум температуры. В тот день стояла жара +37,1, предыдущий максимум был +34,7 в 2018 году.



С 3 июля начался спад жары.

