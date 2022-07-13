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В Улан-Удэ вольный путешественник научит странствовать дёшево

В Улан-Удэ вольный путешественник научит странствовать дёшево
Общество,  Фото:личная страница Антона Кротова
В национальной библиотеке состоится лекция Антона Кротова

Антон Кротов — путешественник, писатель, автор 62 книг, основатель московской «Академии вольных путешествий». Активно путешествует с 1991 года. За это время Антон побывал во всех регионах России и 130 странах мира, а в августе вновь посетит Улан-Удэ.

1 августа в национальной библиотеке состоится лекция Антона Кротова, посвящённая теории и практике вольных путешествий. Начало в 15:00, вход свободный.

На лекции Антон поделится опытом путешествий по разным странам, покажет свои фотографии и книги, объяснит теорию и практику вольных (самостоятельных и дешёвых) путешествий. На встрече, посвящённой вольным путешествиям, вы узнаете:
- Как передвигаться, не затрачивая денег, по разным странам мира;
- Как ночевать в незнакомом городе, не используя гостиницы;
- Как получать визы, общаться с местными жителями, полицией, учить местные языки, питаться в разных странах;
- Как начать путешествия тому, кто ни разу не пробовал;
- Правда ли, что время и деньги взаимозаменяемы;
- Опасности настоящие и придуманные, как их избежать;
- Здоровье, связь, оптимизм и постоянство намерений — как это сохранить в длительной поездке;
- Какие страны сейчас открыты после пандемии коронавируса;
- Куда можно уехать на зимовку, чтобы это было дёшево, просто и безопасно.

Также Антон Кротов ответит на все вопросы и расскажет о том, что путешествие по планете может быть безопасным, интересным и недорогим. Расскажет путешественник и о проектах «Дом для всех», который предоставляет бесплатный ночлег путешественникам в разных странах мира с 2006 года, и «Лесной трезвый сход вольных путешественников», который проходит в разных регионах России уже пятнадцать лет (в августе 2022 года состоится и на Байкале).

Возрастное ограничение 6+

Улан-Удэ Бурятия путешественники путешествие лекция библиотека

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