В Улан-Удэ ремонтируют дорогу у Пентагона

Дорога ведёт к школе, детским садам и культурному центру



В Улан-Удэ ремонтируют дорогу на улице Сосновая возле Пентагона.



Дорога ведёт ведет к школе №64, к двум детским садам и Городскому культурному центру. Она не обновлялась в течение многих лет, сообщили в пресс-службе мэрии.



Участок протяжённостью 420 метров ремонтирует подрядная организация «Дорстройинвест». Площадь покрытия составляет 3,4 тысячи кв.м. Сейчас дорожники монтируют бортовые камни и строят тротуары. Затем старый асфальт заменят на новое дорожное покрытие.



После ремонта дорога будет в нормативном состоянии, а значит и проезд по ней станет безопаснее и комфортнее.





