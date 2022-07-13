Дорога ведёт к школе, детским садам и культурному центру
В Улан-Удэ ремонтируют дорогу на улице Сосновая возле Пентагона.
Дорога ведёт ведет к школе №64, к двум детским садам и Городскому культурному центру. Она не обновлялась в течение многих лет, сообщили в пресс-службе мэрии.
Участок протяжённостью 420 метров ремонтирует подрядная организация «Дорстройинвест». Площадь покрытия составляет 3,4 тысячи кв.м. Сейчас дорожники монтируют бортовые камни и строят тротуары. Затем старый асфальт заменят на новое дорожное покрытие.
После ремонта дорога будет в нормативном состоянии, а значит и проезд по ней станет безопаснее и комфортнее.
В Улан-Удэ ремонтируют дорогу у Пентагона
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