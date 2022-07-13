В Улан-Удэ дольщикам компенсируют недополученные «квадраты»

Вопрос возврата средств дольщикам за недополученные «квадраты» был непростым из-за нюансов законодательства



Фонд поддержки дольщиков Бурятии приступил к процедуре перечисления средств участникам долевого строительства ЖК «Юго-Западный» за недополученную площадь. Речь идёт о квартирах, фактическая площадь при передаче которых оказалась меньше проектной.



В течение последних шести месяцев отрабатывался вопрос возврата средств дольщикам за недополученные «квадраты». Проблема поднималась на разных уровнях, и сейчас она решена, сообщили в Фонде поддержки дольщиков Бурятии.



Вопрос был заковыристым из-за нюансов действующего законодательства.



– Фонд поддержки дольщиков Бурятии не имел таких полномочий, хотя как застройщик должен возмещать дольщику разницу между фактической и проектной площадью, предусмотренную условиями договора долевого участия, – отметил зампред правительства Бурятии – председатель попечительского совета Фонда поддержки дольщиков Бурятии Евгений Луковников. – Эта проблема неоднократно поднималась как на республиканском уровне, так и на уровне федерального Фонда развития территорий. В трёх сданных домах жилого комплекса «Юго-Западный» участникам долевого строительства передано 157 квартир. Площадь некоторых из них оказалась меньше проектной. Поэтому перед застройщиком – Фондом поддержки дольщиков – стояла задача выплатить разницу за недополученную площадь. Благодаря нашей совместной слаженной работе удалось добиться решения этого вопроса.



Дело сдвинулось с мёртвой точки после того, как было принято соответствующее протокольное решение на одном из последних совместных совещаний федерального Фонда развития территорий и Фонда поддержки дольщиков Бурятии.



– По нашему запросу федеральным Фондом развития территорий было принято решение выделить средства из финансовой помощи для расчёта с участниками долевого строительства, площадь полученных помещений которых оказалось меньше проектной, – сказала замгендиректора Фонда поддержки дольщиков Бурятии Мария Башитова. – Этот вопрос решался достаточно сложно, потому что это изначально федеральным бюджетом не предусматривалось, и такая статья расходов также не предусматривалась, но, тем не менее, мы сумели «достучаться». У нас всё получилось.



Первые дольщики сейчас получают положенные компенсации.



– Только что написала заявление на получение компенсации за недополученные квадратные метры, – рассказала дольщица объекта ЖК «Юго-Западный» Светлана. – Многие уже её получили и очень довольны. И я тоже очень довольна. Теперь и я получу компенсацию.



Процедура перечисления денег участникам долевого строительства объектов жилого комплекса «Юго-Западный», чья площадь в полученных помещениях оказалась меньше проектной, продолжается.

