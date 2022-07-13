Начат приём заявок на участие в Байкальском питчинге

Призовой фонд составит 600 тысяч рублей



Стартовал приём заявок на участие в Байкальском питчинге кинопроектов. Отбор будет проходить с 15 июля по 15 августа.



К участию принимаются заявки от дебютантов, граждан или коллектива граждан Российской Федерации в возрасте до 35 лет на момент проведения питчинга (21 сентября 2022 года), принимавших участие на момент подачи заявки как сценарист, режиссёр или продюсер:

- не более чем в одном полнометражном фильме и не более чем в 5 короткометражных фильмах, не считая студенческих работ, в категории «Игровое кино»;

- не более чем в 3 документальных фильмах, не считая студенческих работ, в категории «Документальное кино».

Допускается подача от одного или группы сценаристов, а также от режиссёров и продюсеров не более 2-х заявок. В случае подачи заявки от группы лиц, автором (сценарист/режиссёр/продюсер) заявки должен быть член группы, чей возраст не превышает 35 лет.



Призовой фонд питчинга составит 600000 рублей. К рассмотрению принимаются работы в категориях:

- Игровое кино — синопсисы/сценарии игровых фильмов продолжительностью до 30 минут и синопсисы/сценарии полнометражных игровых фильмов. Размер приза составляет 300 тысяч рублей на частичную или полную реализацию проекта (150 тыс. рублей в денежном эквиваленте, 150 тыс. рублей сертификатом на техническое сопровождение проекта).

- Документальное кино — синопсисы и режиссёрские экспликации/сценарии документальных фильмов. Размер приза составляет 300 тыс. рублей на частичную или полную реализацию проекта (150 тыс. рублей в денежном эквиваленте, 150 тыс. рублей сертификатом на техническое сопровождение проекта).



Заявки и сценарии принимаются на русском языке. К рассмотрению принимаются работы, съёмки которых предполагается осуществить на территории Иркутской области, Республики Бурятия, Забайкальского края, Красноярского края, Республики Хакасия или в копродукции с иркутскими кинематографистами.



Приём заявок осуществляется через онлайн-платформу script.moviestart.ru. Оргкомитет объявит шорт-лист 1 сентября. Защита проектов состоится 21 сентября в рамках 21 Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа» имени Валентина Распутина, сообщает Иркутский областной кинофонд.



Возрастное ограничение 18+



Справка



Питчинг (от англ. to pitch — продвигать, рекламировать) — это презентация кинопроекта, создаваемая для привлечения продюсеров, инвесторов и партнёров. Главная цель питчинга — получить открытую и объективную оценку проекта со стороны.



Байкальский международный кинофестиваль «Человек и Природа» им. В. Г. Распутина — фестиваль «чистого кино» на берегу самого чистого озера планеты. Задуман как киноплощадка, заставляющая размышлять о сложных взаимоотношениях человека и природы с целью формирования экологического сознания. Проводится с 1999 года, с 2015 года фестиваль носит имя писателя Валентина Распутина. Президентом фестиваля является кинорежиссёр-документалист и сценарист, продюсер, педагог, Заслуженный деятель искусств РФ Сергей Мирошниченко.

