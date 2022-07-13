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Вокруг летнего отдыха детей из ДНР в Бурятии возник скандал

Вокруг летнего отдыха детей из ДНР в Бурятии возник скандал
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Родителей, которые уже оплатили путёвки, поставили перед фактом, что отдохнуть в лагере их детям не удастся

В Бурятии возникла напряжённая ситуация вокруг ситуации с отдыхом в местном лагере детей из Донецкой Народной Республики. Сегодня, 13 июля, в Улан-Удэ прибыли 50 юных жителей из Старобешевского района ДНР, чтобы отдохнуть в лагере «Юность» на Байкале в селе Максимиха. 

Однако, как выяснилось, из-за этого в отдыхе в «Юности» отказали ребятишкам из Бурятии, чьи родители уже оплатили путёвки стоимостью 35 тысяч рублей. Родителей и детей огорошили этой новостью всего за несколько дней до отдыха.

- Наши дети должны были поехать на отдых в июле. Мы им оплатили путёвки. Однако 9 июля нам в общем чате в Viber и по телефону организаторы заезда сообщили, что заезд отменяется по причине отдыха детей, приехавших из Донбасса, - рассказала «Байкал-Daily» мама ребёнка, чей отдых был сорван.

По её словам, родители крайне возмущены этой ситуацией, тем более что крайними оказались дети, готовившиеся к отдыху на берегу Байкала.

При этом многие семьи уже купили необходимый арсенал для лагерных походов. Кроме того, мамы и папы подогнали свои отпуска под отдых детей.

- Наши дети уже собрались в лагерь, купили спальные мешки, туристические принадлежности для отдыха в лагере по рекомендации организаторов лагеря. Семьи запланировали отпуска с учётом поездки детей в указанный период. Теперь все планы членов семей нарушены! – рассказала мама ребёнка.

По её словам, им предложили компромисс – например, вместо «Юности» отдохнуть в лагере в посёлке Ильинка. Там цена путёвки, конечно, дешевле – 28 тысяч рублей. Однако большинство родителей отказались, ведь там совершенно другая, более скудная, программа, да и лагерь находится не на Байкале.

Родители жалуются, что отдых в летних лагерях и так становится дороже с каждым годом. Не все могут одномоментно найти большую сумму на путёвку. «В республике и так детям негде отдохнуть, все путевки достаются малообеспеченным, а мы, работающие на благо республики, не можем отправить детей в лагерь по адекватным ценам! К примеру, предлагали в этом году путевки в лагерь «Родник» на озере Щучьем за 45 тыс. рублей. Такая сумма для многих семей не подъемна, даже с учетом кэшбека», - рассказывают они. 

Обеспокоенные родители планируют обратиться в надзорные органы с целью проверки на предмет нарушения прав детей.

В министерстве образования Бурятии «Байкал-Daily» пояснили, что заезд детей из ДНР был запланирован заранее, а такая ситуация возникла из-за того, что в лагере не успели достроить дополнительные корпуса.

- Размещение детей, прибывших из ДНР, в детском оздоровительном спортивном лагере «Юность» было запланировано до начала летней оздоровительной кампании. Кроме того, ожидался дополнительный набор детей в новые корпуса при условии завершения ремонтных работ. В связи с незавершёнными ремонтными работами в ДОСЛ «Юность» организация отдыха детей в полную проектную мощность на второй сезон в период с 13 июля по 2 августа 2022 года не представляется возможной, - прокомментировали в минобрнауки Бурятии.

Родителям детей были предложены варианты организации отдыха детей в иных летних лагерях, отметили в министерстве. Здесь также заверили, что в случае отказа средства будут возвращены в полном объёме.

Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятия недавно «взяла шефство» над Старобешевским районов Донецкой Народной Республики. Соответствующее соглашение о сотрудничестве с районом подписал 16 июня глава Бурятии Алексей Цыденов во время поездки в ДНР.
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