Финальные соревнования стартуют 16 июля в Грозном
В рамках VIII всероссийской летней Универсиады с 16 по 18 июля в Грозном выступят представительницы Бурятии. Студентки 3 курса агрономического факультета БГСХА Ухеева Аяна, Кондратьева Кристина и Цыденова Мунсэл будут отстаивать честь вуза и республики на турнире по женской борьбе.
- Вы одержали победу на региональном этапе в Солнечногорске. Эти соревнования послужили пропуском в финальный этап VIII всероссийской летней Универсиады 2022 года. От всей души желаю вам успехов в соревнованиях! Главное, верьте в себя, стремитесь к успеху и обязательно всё получится! Мы будем болеть за вас! – обратился к студенткам ректор академии Бэликто Цыбиков накануне отъезда участников на соревнования.
Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, в соревнованиях примут участие 70 спортсменок из 22 российских вузов, которые представляют 16 регионов России.
Студентки Бурятии поборются за медали финала Универсиады
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