В Санкт-Петербурге пройдёт Круговращение Майтреи

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В дацане Северной столицы отпразднуют Майдари хурал



С 31 июля по 2 августа в дацане Гунзэчойнэй в Санкт-Петербурге будут праздновать Майдари хурал, посвящённый Будде будущего времени – Майтреи и его скорейшему нисхождению с небес Тушита. Основным днём праздника станет 1 августа.



В дни Майдари хурала буддисты будут возносить молитвы в честь Майтреи. Прихожанам следует поститься и читать сердечную мантру Будды Майтреи: «Ом Мохи Мохи Маха Мохи Соха».



Этот торжественный трёхдневный молебен, на котором ламы прочитают особые молитвы и проведут специальные ритуалы, в нынешнем году пройдёт по следующему расписанию:



31 июля, в воскресенье, состоится хурал Ганжур. Традиционно в первый день больших торжественных молебнов ламы посвящают хурал Ганжуру — собранию слов Будды Шакьямуни с прочтением самых важных сутр из него.



1 августа, в понедельник, состоится главный хурал Майдари. Он выпадает на четвёртые лунные сутки по буддийскому календарю. Ламы дацана вместе с прихожанами проведут основной ритуал – священный гороо (круговой обход храма по ходу солнца — круговращение) со скульптурой Майтреи и молитвами призвания его, почитания и восхваления.



2 августа, во вторник, в заключительный день состоится хурал Гомбо, Лхамо, Жамсаран. В третий день праздника ламы вознесут молитвы известным защитникам и хранителям учения Будды, тибетской школы Гелуг, Далай-лам и дацана Гунзэчойнэй – сахюусанам Гомбо (Махакала), Лхамо (Палден Лхамо) и Жамсарану (Бегдзе). В молитвах обращаются с просьбами даровать последователям буддизма силы для преодоления духовных и физических препятствий на пути Дхармы и к просветлению. Об этом сообщает пресс-служба дацана.



