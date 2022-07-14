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В Санкт-Петербурге пройдёт Круговращение Майтреи

В Санкт-Петербурге пройдёт Круговращение Майтреи
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В дацане Северной столицы отпразднуют Майдари хурал

С 31 июля по 2 августа в дацане Гунзэчойнэй в Санкт-Петербурге будут праздновать Майдари хурал, посвящённый Будде будущего времени – Майтреи и его скорейшему нисхождению с небес Тушита. Основным днём праздника станет 1 августа.

В дни Майдари хурала буддисты будут возносить молитвы в честь Майтреи. Прихожанам следует поститься и читать сердечную мантру Будды Майтреи: «Ом Мохи Мохи Маха Мохи Соха».

Этот торжественный трёхдневный молебен, на котором ламы прочитают особые молитвы и проведут специальные ритуалы, в нынешнем году пройдёт по следующему расписанию:

31 июля, в воскресенье, состоится хурал Ганжур. Традиционно в первый день больших торжественных молебнов ламы посвящают хурал Ганжуру — собранию слов Будды Шакьямуни с прочтением самых важных сутр из него.

1 августа, в понедельник, состоится главный хурал Майдари. Он выпадает на четвёртые лунные сутки по буддийскому календарю. Ламы дацана вместе с прихожанами проведут основной ритуал – священный гороо (круговой обход храма по ходу солнца — круговращение) со скульптурой Майтреи и молитвами призвания его, почитания и восхваления.

2 августа, во вторник, в заключительный день состоится хурал Гомбо, Лхамо, Жамсаран. В третий день праздника ламы вознесут молитвы известным защитникам и хранителям учения Будды, тибетской школы Гелуг, Далай-лам и дацана Гунзэчойнэй – сахюусанам Гомбо (Махакала), Лхамо (Палден Лхамо) и Жамсарану (Бегдзе). В молитвах обращаются с просьбами даровать последователям буддизма силы для преодоления духовных и физических препятствий на пути Дхармы и к просветлению. Об этом сообщает пресс-служба дацана.

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