В рамках «Алтарганы» пройдёт фотовыставка Валерия Малеева
В посёлке Агинское 12 июля состоялась презентация фотоальбома «Животный мир Агинского Бурятского округа» (0+), автором которого является путешественник, фотограф дикой природы, кандидат биологических наук Валерий Малеев. В фотоальбоме запечатлён мир степной Аги: степной волк, лисица, манул, барсук, сибирская косуля, стерхи, дрофы и другие редкие животные и птицы.
Напомним, что Валерий Малеев родился в Иркутской области. В прошлом – известный российский политик: глава администрации Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, член Совета Федерации ФС РФ, депутат Государственной Думы РФ.
- Уникальна территория Агинского Бурятского округа, без преувеличения, одно из самых красивых мест нашей страны. Выезжая в степь, тайгу, побывав на берегах рек и озёр, на каждом шагу встречаешься с краснокнижными видами. Агинская степь является домом для тысячи видов животных и растений, хорошо приспособившихся к жизни на открытых обширных пространствах. И нигде больше в мире не дышится так легко и свободно, как в цветущих забайкальских степях, в которые хочется возвращаться снова и снова, - подчеркнул автор фотоальбома.
Участники презентации получили в подарок по фотоальбому с автографом фотографа. Отметим, в дни международного бурятского фестиваля «Алтаргана» на пешеходной зоне «Агын Арбат» будут организованы фотовыставки Валерия Малеева «Животный мир Агинского Бурятского округа» (0+) и Сергея Доржиева «Буряты» (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
Экс-глава Усть-Ордынского округа представил фотоальбом о животных Аги
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