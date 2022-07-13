Местами по республике кратковременные дожди
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 13 июля, в республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, утром местами туман.
Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +25,+30, местами +15,+20.
В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днём +28,+30.
В Улан-Удэ ожидается 30-градусная жара
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Общество, 13.07.2022
Местами по республике кратковременные дожди
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