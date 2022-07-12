В командах должно быть по 6 сотрудников
16 июля в столице Бурятии проведут творческую, спортивно-интеллектуальную квест-игру в рамках мероприятия «Тимбилдинг среди организаций Улан-Удэ». К участию приглашаются команды в составе 6 сотрудников из организаций города.
Заявки для участия принимаются по 14 июля на электронную почту: [email protected] Кроме этого, для участия необходимы: название команды, визитная карточка, единая форма одежды, флаг с логотипом организации для шествия. Оргвзносы и дополнительные затраты не требуются.
Мероприятие проведут в парке культуры и отдыха «Юбилейный». Регистрация команд начнётся в 12:30.
Квест-игра включает в себя движение по маршруту, на котором будут расположены игровые точки. Участникам предлагается пройти этапы: «Визитка команды», «Спортивный этап», «Интеллектуальный этап» и «Творческий этап».
Все участники мероприятия награждаются дипломами и поощрительными призами, а победители квест-игры – ценными подарками, сообщает дирекция по паркам Улан-Удэ.
Возрастное ограничение 18+
В Улан-Удэ проведут квест среди организаций города
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