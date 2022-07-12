Военные нанесли максимальные потери условному противнику
В Бурятии на одном из полигонов военнослужащие мотострелкового соединения Восточного военного округа огнём из миномётов уничтожили условные наблюдательные пункты вероятного противника. Боевые стрельбы выполнялись расчётами миномётов «Сани» в составе двух подразделений.
- Применение тактических приёмов, основанных на опыте современных вооружённых конфликтов, позволило переносить огонь, в ходе стрельбы, от переднего края обороны в тыл с минимальными интервалами и таким образом нанести максимальные потери условному противнику, - сообщает пресс-служба ВВО.
При этом, была проведена разведка целей с использованием станций и комплексов звукометрической артиллерийской разведки.
- Особое внимание было уделено организации связи и всестороннего взаимодействия в системе управления миномётными подразделениями, - добавили в пресс-службе Восточного военного округа.
В Бурятии миномёты уничтожили «наблюдательные пункты»
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